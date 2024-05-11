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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مكسب كبير للنادي الأهلي والمنتخب.. محمد بركات يشيد بمستوى هذا اللاعب

محمد بركات
محمد بركات

أشاد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بالمستوى الذي يقدمه أكرم توفيق، نجم الأحمر خلال الفترة الحالية.

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وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أكرم توفيق لاعب راجل ولديه إصرار كبير داخل الملعب وخارجه، ومستواه تحسن بشكل كبير في المباريات الماضية".


وأضاف: "أكرم توفيق مكسب كبير للنادي الأهلي في وسط الملعب، وأيضًا منتخب مصر، واللاعب أثبت نفسه في ذلك المركز، بعدما أثبت نفسه في مركز الظهير الأيمن".


ويواجه النادي الأهلي فريق بلدية المحلة مساء السبت، ضمن منافسات الدوري العام، قبل أن يواجه الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 18 و25 مايو الجاري.

الأهلى مصر

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مكسب كبير للنادي الأهلي والمنتخب.. محمد بركات يشيد بمستوى هذا اللاعب

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