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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مشكلة مزعجة.. وصفات طبيعية للتخلص من حب شباب فروة الرأس

وصفات طبيعية للتخلص
وصفات طبيعية للتخلص من حب شباب فروة الرأس

هناك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعدك في التخلص من حب الشباب على فروة الرأس إليك بعض الخيارات، وفقا لما نشره موقع إكسبريس :

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وصفات طبيعية للتخلص من حب شباب فروة الرأس

وصفات طبيعية للتخلص من حب شباب فروة الرأس

زيت شجرة الشاي

قطرات عدة من زيت شجرة الشاي.
ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو.

طريقة الاستخدام

قم بمزج الزيوت معًا.
ضع المزيج على فروة الرأس وقم بتدليكه بلطف لمدة 5-10 دقائق.
اتركه على فروة الرأس لمدة 30-60 دقيقة قبل غسله بشامبو فعال وغسله بالماء الدافئ.
كرر هذه العملية مرتين في الأسبوع.


عصير الليمون والعسل

عصير نصف ليمونة طازجة.
ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.


طريقة الاستخدام

قم بمزج العصير والعسل معًا حتى تحصل على خليط متجانس.
ضع الخليط على فروة الرأس واتركه لمدة 20-30 دقيقة.
قم بغسل شعرك بشامبو لطيف واشطفه جيدًا بالماء الفاتر.
كرر هذه العملية مرتين في الأسبوع.


ماسك الطين الأخضر

ملعقة كبيرة من الطين الأخضر.
ماء ورد أو ماء الورد لتكوين المعجون.


طريقة الاستخدام

قم بمزج الطين الأخضر مع ماء الورد حتى تحصل على معجون سميك.
ضع المعجون على فروة الرأس واتركه ليجف تمامًا.
اشطف شعرك جيدًا بالماء الفاتر حتى تزيل الطين بشكل كامل.
كرر هذه العملية مرتين في الأسبوع.
يجب أن تتأكدي من عدم وجود تحسس لديك لأي من المكونات المذكورة، إذا ظهر أي تهيج أو تحسس، قم بإيقاف الاستخدام فورًا، كما يوصى بالتحدث مع طبيب الجلدية للحصول على توجيهات ونصائح مخصصة لحالتك.

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