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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

جدول زمني الأهم .. نصائح للتعامل مع الابن المستهتر خلال فترة الامتحانات

الابن المستهتر خلال
الابن المستهتر خلال فترة الامتحانات

فترة الامتحانات مجهدة ومحفوفة بالضغوطات للأمهات والأبناء على حد سواء، إليك بعض النصائح للتعامل مع الابن المستهتر خلال فترة الامتحانات، وفقا لما نشره موقع webmd.

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نصائح للتعامل مع الابن المستهتر خلال فترة الامتحانات

 نصائح لتعامل مع الابن المستهتر خلال فترة الامتحانات

التواصل الفعّال: حاول التواصل المفتوح والصادق مع ابنك حول أهمية الامتحانات والتزامه بالدراسة. استمع إلى مخاوفه وتحدث معه عن الأهداف والتحديات التي يواجهها. قد يساعد الشعور بالدعم والتفهم في تحفيزه ورفع معنوياته.


إنشاء جدول زمني: مساعدة الطفل على إنشاء جدول زمني للدراسة وترتيب المواد الدراسية والاستراحات. قد تساعده هذه الهيكلة في التنظيم والتركيز أثناء الدراسة.


توفير بيئة مناسبة للدراسة: قم بتوفير مكان هادئ وخالٍ من الانشغالات يمكن للطفل أن يستخدمه للدراسة. تأكد من توفر الإضاءة المناسبة والمواد الدراسية الضرورية.


تشجيع الراحة والاستراحة: يجب أن يحصل الطفل على قسط كافٍ من الراحة والنوم الجيد خلال فترة الامتحانات. تشجعه على أخذ فترات استراحة منتظمة بين فترات الدراسة لتجنب الإرهاق والتعب.


تحفيز العمل الجماعي: قد تكون الدراسة بصحبة زملائه المقربين مفيدة للطفل. يمكنهم تبادل الملاحظات ومساعدة بعضهم البعض في فهم المواد والاستعداد للامتحانات.


إيجاد أساليب دراسة فعالة: ساعد ابنك على اكتشاف الأساليب التي تناسبه في الدراسة، مثل إعداد ملخصات، وحل الأسئلة التجريبية، والشرح للآخرين. قد تساعده هذه الأساليب في تعزيز التركيز والفهم العميق للمواد.


المكافآت والتشجيع: حافظ على تشجيعك ودعمك للطفل. قدم المكافآت الملائمة للجهود المبذولة والتقدم المحرز في الدراسة. قد تكون الثناء والتقدير من قبلك هامين في تعزيز ثقته وتحفيزه.


التوازن والاسترخاء: لا تنسَ أن تشجع ابنك على الاستمتاع بوقت الفراغ وممارسة النشاطات التي يستمثلها. يجب أن يكون هناك توازن بين العمل الدراسي والاستراحة والترفيه.


الثقة والتفاؤل: أظهر للطفل ثقتك في قدراته وقدرته على التفوق في الامتحانات. قدم له الدعم العاطفي وأكد له أنك تثق بقدراته وتؤمن بقدرته على التحقيق.


الحفاظ على التوازن العام: لا تنسَ أن الصحة العامة والعافية النفسية للطفل تهمان أكثر من النتائج الدراسية. حافظ على تواصل جيد معه وتذكر أنه يحتاج إلى دعمك في كل الجوانب الحياتية، بما في ذلك النشاطات الرياضية والاجتماعية.


يهم أن تتذكر أن كل طفل فرد فريد، وقد تعمل بعض النصائح بشكل أفضل مع بعض الأطفال بينما لا تعمل بشكل مثالي مع الآخرين، حاول فهم احتياجات وقدرات ابنك وتكييف النصائح وفقًا لها.

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