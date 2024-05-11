نهائي الكونفدرالية.. تكرار سيناريو 2019 هدف الزمالك في مواجهة نهضة بركان المغربي

تكرار سيناريو عام 2019 هو الهدف الذي يسعى نادي الزمالك لتحقيقه عندما يواجه فريق نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.



ويحل الزمالك ضيفا على نهضة بركان المغربي في العاشرة من مساء غد /الأحد/ على "الملعب البلدي لبركان"، وذلك في إطار ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، قبل أسبوع واحد من مواجهة الإياب بينهما والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي يوم 19 مايو الجاري.



نهائي كأس الكونفدرالية في نسختها الحالية هو تكرار لنهائي البطولة القارية عام 2019، عندما التقى الزمالك أيضا مع نهضة بركان المغربي؛ حيث توج الفارس الأبيض حينها باللقب لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الفريق المغربي بضربات الترجيح.



وفي نسخة 2019، أقيمت مباراة الذهاب في المغرب أيضا وعلى نفس الملعب الذي سيقام عليه لقاء الغد بين الزمالك ونهضة بركان "الملعب البلدي لبركان"، وانتهت المواجهة بفوز النهضة البركانية بهدف نظيف سجله لاعبه التوجولي لابا كودجو في الدقيقة 94.



وأقيمت مباراة الإياب على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ونجح الزمالك في تحقيق الفوز بنفس النتيجة (1 - 0) بهدف جاء من ضربة جزاء عبر مدافعه محمود علاء في الدقيقة 55؛ لتتجه المواجهة إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لصالح الزمالك بنتيجة (5 - 3)، ويحصد الفريق الأبيض لقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، والثاني للأندية المصرية بعد تتويج الأهلي بنفس البطولة عام 2014.



ويأمل الزمالك في إضافة لقب إفريقي جديد إلى خزائنه، لينضم إلى خمسة ألقاب ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بجانب لقب وحيد لكأس الكونفدرالية، وأربعة ألقاب لكأس السوبر الإفريقي، ولقب لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية، ولقبين للكأس الأفرو آسيوية.



ويسعى "الفارس الأبيض" للعودة لمنصات التتويج الإفريقية بعد غياب أربع سنوات، منذ تتويج الفريق بلقب السوبر الإفريقي عام 2020، عقب الفوز على الترجي التونسي بنتيجة (3 - 1) في مباراة السوبر التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.



كما يبحث البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك عن تحقيق أول ألقابه مع الفريق منذ توليه المهمة يوم 2 فبراير الماضي أي قبل ثلاثة أشهر فقط، وتعويض خسارة لقب كأس مصر لموسم (2022 - 2023)، بعد الهزيمة أمام الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة (0 - 2) في المملكة العربية السعودية.



مباراة الغد ستكون المواجهة الثالثة فقط في تاريخ لقاءات الزمالك مع فريق نهضة بركان، حيث سبق وأن التقيا مرتين فقط في نهائي الكونفدرالية عام 2019، فيما يملك الزمالك رصيدا كبيرا من اللقاءات مع الأندية المغربية بشكل عام، حيث لعب الزمالك مع الفرق المغربية 23 مباراة من قبل، تمكن خلالها من تحقيق الانتصار في 13 لقاء، وتعادل 5 مرات، وتلقى 5 هزائم.. وتمكن لاعبو الزمالك من تسجيل 23 هدفا في شباك الفرق المغربية، فيما استقبلت الشباك البيضاء 18 هدفا.



وحصد الزمالك من قبل ثلاثة ألقاب أمام الأندية المغربية، وكانت البداية مع لقب دوري أبطال إفريقيا لعام 2002 بعد الفوز في النهائي على فريق الرجاء المغربي بهدف دون رد، ثم التتويج بلقب السوبر الإفريقي عام 2003 على حساب الوداد المغربي بالفوز عليه بنتيجة (3 - 1)، وأخيرا لقب الكونفدرالية عام 2019 على حساب نهضة بركان المغربي.



جدير بالذكر أن الزمالك بدأ مشواره في الكونفدرالية هذا العام بالخسارة أمام ارتا سولار الجيبوتي بهدفين نظيفين في لقاء الذهاب من دور الـ32 قبل أن يحسم لقاء العودة بنتيجة (4 - 1) ويتأهل لدور المجموعات، ونجح الزمالك في تصدر المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة من الفوز في 4 مباريات على كل من أبوسليم الليبي في القاهرة وليبيا، وعلى سوار الغيني في القاهرة قبل أن ينسحب الفريق الغيني في المواجهة الثانية، وعلى ساجرادا الإنجولي في القاهرة، فيما تعادل الزمالك سلبيا في مباراة واحدة أمام ساجرادا في إنجولا، وفي الدور ربع النهائي تمكن الزمالك من تخطي عقبة مواطنه مودرن فيوتشر بنتيجة (3 - 2) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما نجح في الاتتصار على دريمز الغاني في نصف النهائي بثلاثية نظيفة بمجموع المباراتين.



أما نهضة بركان فيأمل في التتويج بلقب كأس الكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما حصد لقب البطولة مرتين من قبل عامي 2020 و2022، اللقب الأول كان على حساب فريق بيراميدز، والثاني على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، كما يسعى لمعادلة رقم الصفاقسي التونسي أكثر الأندية القارية تحقيقا للقب بشكله الجديد برصيد ثلاث بطولات.



وكان نهضة بركان استهل مشواره في الكونفدرالية هذا العام بالفوز على فريق بيندل النيجيري في دور الـ32 بنتيجة (3 - 2) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، ونجح الفريق المغربي في اقتناص صدارة المجموعة الرابعة في دور المجموعات برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز على كل من الملعب المالي في المغرب ومالي وعلى ديابل نوار الكونغولي وعلى سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي وتعادل في مباراتين مع سيخوخون في جنوب إفريقيا ومع ديابل نوار في الكونغو، وفي الدور ربع النهائي أطاح الفريق المغربي بنظيره أبو سليم الليبي بنتيجة (3 - 2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.. بينما لم يخض الفريق المغربي مواجهة نصف النهائي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بعد أن احتسب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) نتيجة المباراتين لصالح لفريق المغربي؛ ليتأهل لمواجهة الزمالك في النهائي.



وعلى مستوى الدول، تمتلك المغرب الرقم القياسي في عدد مرات تتويج فرقها بلقب كأس الكونفدرالية، برصيد 7 ألقاب (لقبان لنهضة بركان عامي 2020 و2022، ومثلهما للرجاء عامي 2018 و2021، ولقب وحيد لكل من الجيش الملكي عام 2005، والفتح الرياضي عام 2010، والمغرب الفاسي عام 2011).



وتأتي تونس في المرتبة الثانية لأكثر الدول فوزا بلقب كأس الكونفدرالية، برصيد 5 ألقاب جاءت عن طريق (فريق الصفاقسي الذي حقق 3 ألقاب، والنجم الساحلي الذي توج بالبطولة القارية مرتين)، ثم مصر والكونغو الديمقراطية ولكل منهما لقبين.

