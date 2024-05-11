الأركان الأوكرانية: مقـ تل 1320 جنديا روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم السبت 11 مايو 2024 أن روسيا فقدت 481.030 جنديًا في أوكرانيا منذ بداية الحرب في 24 فبراير 2022.

وأشارت الأركان الأوكرانية إلى أن هذا العدد يشمل 1320 ضحية تكبدتها القوات الروسية خلال اليوم الماضي، بحسب ما أورده موقع كييف إندبندنت.

وبحسب التقرير، فقد خسرت روسيا أيضًا 7449 دبابة، و14353 مركبة قتالية مدرعة، و16755 مركبة وخزان وقود، و12442 نظام مدفعية، و1064 نظام إطلاق صاروخي متعدد، و796 نظام دفاع جوي، و349 طائرة، و325 مروحية، و9868 طائرة بدون طيار، و26 سفينة حربية. قوارب وغواصة واحدة.