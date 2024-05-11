لوكا مودريتش يرحل عن ريال مدريد.. ومبابي يحسم قراره فى باريس سان جيرمان

قرر الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط فريق ريال مدريد، حسم موقفه من تجديد عقده مع الميرنجي الذي ينتهي في صيف العام الحالي 2024.



وقال رامون ألفاريز، الصحفي بـ"راديو ماركا"، على قناته بشبكة "يوتيوب": "تم حسم الأمر.. مودريتش لن يجدد عقده مع ريال مدريد وسيرحل في الصيف المقبل".

وأضاف: "كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان والقادم إلى الريال سيحصل على القميص رقم 10 مباشرة فور وصوله إلى ريال مدريد".

وتابع: "سيخوض مودريتش آخر 5 مباريات له بقميص ريال مدريد، كما أن هناك اجتماعا معلقا سيعقده النجم الكرواتي مع الرئيس فلورنتينو بيريز".



وسبق أن كشف برنامج "الشيرنجيتو" أن مودريتش سيعلن رحيله عن الريال، إذا لم يمنحه مسؤولو الميرنجي عرضا، حتى انتهاء مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.



وأعلن الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان رحيله رسميا عن النادي، في نهاية الموسم الحالي وعدم تجديد عقده.

ونشر قائد باريس سان جيرمان مقطعا مصورا له عبر الحساب الرسمي للنادي الفرنسي على موقع تويتر يؤكد في رحيله عن الفريق.

وقال مبابي في تصريحاته: الآن أخبركم بأنني العب آخر مواسمي في باريس سان، ولن أجدد عقدي مع الفريق