انتقال مجاني وراتب أقل.. تفاصيل صفقة ضم مبابي إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، كواليس اتفاق كيليان مبابي مع ريال مدريد الإسباني، بعد إعلان اللاعب رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي 2023-2024.



وأكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن كيليان مبابي اتفق مع نادي ريال مدريد للانضمام إلى صفوفه في صفقة انتقال مجانية، وذلك بداية من الموسم الرياضي القادم، وأن الاتفاق تم منذ شهر فبراير الماضي دون توقيع عقود رسمية حتى الآن.



وأضاف فابريزيو رومانو في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن راتب مبابي مع ريال مدريد سيكون "أقل بكثير" مما كان يحصل عليه مع باريس سان جيرمان، وكذلك أقل من العرض الذي قدمه له النادي الملكي في عام 2022، مؤكدا أن راتب نجم الكرة الفرنسية سيكون قريبًا من رواتب الثنائي جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور.

وأكد رومانو أن مبابي لم ينظر إلى أي عروض أخرى من أندية منافسة، نظرًا لأن هدفه هو الانضمام إلى ريال مدريد فقط، لتحقيق حلمه بارتداء قميص النادي الملكي.

وكان مبابي انضم إلى باريس سان جيرمان في أغسطس 2017 معارًا من نادي موناكو لمدة موسم واحد، قبل أن يقرر نادي العاصمة الفرنسية شرائه نهائيًا، حيث خاض مع فريق العاصمة الفرنسية 306 مباراة سجل 255 هدفا وصنع 108 أهداف.