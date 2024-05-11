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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة في سان جيرمان بسبب بديل مبابي.. نابولي يرفض العرض الفرنسي

مبابي
مبابي

كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، عن تلقى نادي باريس سان جيرمان ضربة جديدة في خطته لتعويض رحيل نجمه الفرنسي كيليان مبابي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

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كان كيليان مبابي قد أعلن أمس الجمعة، رحيله عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الجاري، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وذكرت تقارير أن مسؤولي باريس سان جيرمان اجتمعوا بوكلاء الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا جناح فريق نابولي الإيطالي لإقناع الأخير بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

وقال فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو: "ليس لدى رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس أي نية لبيع خفيتشا كفاراتسخيليا في الصيف".

وأضاف فابريزيو، عبر حسابه على موقع "إكس": "يريد نابولي الاحتفاظ بكفارا رغم وجود اهتمام من باريس، بالإضافة إلى أندية من البريميرليج، لأنه من المتوقع أن يرحل فيكتور أوسيمين، الذي يتواجد أيضا ضمن قائمة اهتمامات سان جيرمان".

وتابع: "سيضغط نابولي من أجل تمديد عقد كفاراتسخيليا في أقرب وقت ممكن، حيث سيواصل محادثات توقيع العقد الجديد في الأسابيع المقبلة لتجنب أي عرض من الخارج".

واختتم: "سيتفاوض نابولي مع اللاعب الجورجي في العقد الجديد على وضع شرط جزائي، كما فعل النادي مع فيكتور أوسيمين"

باريس سان جيرمان مبابي

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