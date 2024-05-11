مانشستر سيتي يتصدر جدول الدوري الإنجليزي بعد فوز ساحق على فولهام

في مواجهة حماسية ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق فوز ساحق على مضيفه فولهام بأربعة أهداف دون رد، في مباراة شهدت أداءً رائعًا من لاعبي السيتي.

بدأت المباراة بثبات من قبل مانشستر سيتي، ولم يتأخر الهدف الأول سوى حوالي الربع ساعة حيث نجح يوشكو جفارديول في تسجيله في الدقيقة 13 بعد تسلله بمهارة بين دفاعات فولهام وإسكان الكرة في الشباك.

ومن ثم، شهدت اللقاء فرصًا متبادلة، إذ أهدر مانويل أكانجي فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 44، بينما أحبط حارس المرمى بيرند لينو تسديدة قوية من برناردو سيلفا.

لكن فريق مانشستر سيتي لم يتراجع، وأضاف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 59 بعدما تابع كرة اصطدمت بالدفاع وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 71، أضاف جفارديول الهدف الثالث لفريقه من تمريرة رائعة من سيلفا، ورغم أنه كاد أن يُلغى بسبب تدخل تقنية الفيديو، إلا أنه تم احتسابه.

أما الهدف الرابع، فجاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، من ضربة جزاء سددها جوليان ألفاريز بنجاح ليكمل الرباعية لصالح مانشستر سيتي.

بهذا الفوز الكبير، تصدّر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطتين عن أرسنال، وفولهام بقي في المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة.