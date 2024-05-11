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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين في مركز اعتقال غامض | تقرير

مركز اعتقال اسرائيلي
مركز اعتقال اسرائيلي غامض في النقب

التقط إسرائيلي يعمل في المنشأة صورتين لمشهد يقول “إنه لا يزال يطارده” من داخل قاعدة عسكرية أصبحت الآن مركز احتجاز في صحراء النقب في إسرائيل. 

وشوهدت صفوف من الرجال يرتدون بدلات رياضية رمادية يجلسون على مراتب رقيقة من الورق، ومحاطة بسياج شائك. ويبدو الجميع معصوبي الأعين، ورؤوسهم معلقة بثقل تحت وهج الأضواء الكاشفة.

وقال الإسرائيلي الذي كان في المنشأة لشبكة CNN إن رائحة كريهة ملأت الهواء، وكانت الغرفة تضج بأصوات الرجال. مُنعوا من التحدث مع بعضهم البعض، وتمتم المعتقلون لأنفسهم.

وأضاف المصدر أن الحراس تلقوا تعليمات 'بالصراخ أوسكوت' - 'اصمتوا باللغة العربية' - وطُلب منهم 'اختيار الأشخاص الذين يثيرون المشاكل ومعاقبتهم'.

وتحدثت شبكة CNN مع ثلاثة من المخبرين الإسرائيليين الذين عملوا في مخيم سدي تيمان الصحراوي، الذي يحتجز فيه الفلسطينيون المحتجزون أثناء الغزو الإسرائيلي لغزة. 

وقد تحدثوا جميعاً علناً معرضين لخطر التداعيات القانونية والأعمال الانتقامية من جانب الجماعات الداعمة لسياسات إسرائيل المتشددة في غزة.

وهم يرسمون صورة لمنشأة يقوم فيها الأطباء أحيانًا ببتر أطراف السجناء بسبب الإصابات الناجمة عن تكبيل أيديهم المستمر؛ والإجراءات الطبية التي يقوم بها أحيانًا أطباء غير مؤهلين، ما أكسبها سمعة كونها 'جنة للمتدربين'؛ وحيث يمتلئ الهواء برائحة الجروح المهملة التي تركت لتتعفن.

تحدثت شبكة CNN مع ثلاثة من المخبرين الإسرائيليين الذين عملوا في مخيم سدي تيمان الصحراوي، الذي يحتجز فيه الفلسطينيون المحتجزون خلال الغزو الإسرائيلي لغزة. 

وقد تحدثوا جميعاً علناً معرضين لخطر التداعيات القانونية والأعمال الانتقامية من جانب الجماعات الداعمة لسياسات إسرائيل المتشددة في غزة.

وهم يرسمون صورة لمنشأة يقوم فيها الأطباء أحيانًا ببتر أطراف السجناء بسبب الإصابات الناجمة عن تكبيل أيديهم المستمر؛ والإجراءات الطبية التي يقوم بها أحيانًا أطباء غير مؤهلين، مما أكسبها سمعة كونها 'جنة للمتدربين'؛ وحيث يمتلئ الهواء برائحة الجروح المهملة التي تركت لتتعفن.

ووفقاً للروايات، فإن المنشأة التي تبعد حوالي 18 ميلاً عن حدود غزة مقسمة إلى قسمين: منطقة مغلقة حيث يتم وضع حوالي 70 معتقلاً فلسطينياً من غزة تحت قيود جسدية شديدة، ومستشفى ميداني حيث يتم ربط المعتقلين الجرحى إلى أسرتهم، ويرتدون الحفاضات. ويتم تغذيتها من خلال القش.

وقال أحد المبلغين عن المخالفات، الذي كان يعمل مسعفاً في المستشفى الميداني بالمنشأة: 'لقد جردوهم من أي شيء يشبه البشر'.

رداً على طلب CNN للتعليق على جميع الادعاءات الواردة في هذا التقرير، قال الجيش الإسرائيلي، المعروف باسم قوات الدفاع الإسرائيلية، في بيان: “يضمن الجيش الإسرائيلي السلوك المناسب تجاه المعتقلين المحتجزين. 

ويتم فحص أي ادعاء بسوء سلوك جنود جيش الدفاع الإسرائيلي والتعامل معه على هذا الأساس. 

وفي الحالات المناسبة، يتم فتح تحقيقات MPCID (قسم التحقيقات الجنائية بالشرطة العسكرية) عندما يكون هناك اشتباه في سوء سلوك يبرر مثل هذا الإجراء.

ولم ينكر الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر روايات عن تجريد الأشخاص من ملابسهم أو احتجازهم في الحفاضات.

وبدلاً من ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن المحتجزين يُعادون بملابسهم كما كانوا بمجرد أن يقرر الجيش الإسرائيلي أنهم لا يشكلون أي خطر أمني.

وقد ظهرت تقارير عن الانتهاكات في سدي تيمان بالفعل في وسائل الإعلام الإسرائيلية والعربية بعد احتجاجات من جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية على الظروف هناك، لكن هذه الشهادة النادرة من الإسرائيليين العاملين في المنشأة تلقي مزيدًا من الضوء على سلوك إسرائيل أثناء شنها حربًا في غزة، مع ادعاءات جديدة بسوء المعاملة. 

كما أنه يلقي مزيدا من الشكوك على تأكيدات الحكومة الإسرائيلية المتكررة بأنها تتصرف وفقا للممارسات والقانون الدولي المقبول.

وطلبت CNN الإذن من الجيش الإسرائيلي للوصول إلى قاعدة سدي تيمان. 

وفي الشهر الماضي، قام فريق من شبكة CNN بتغطية احتجاج صغير خارج بوابتها الرئيسية نظمه نشطاء إسرائيليون يطالبون بإغلاق المنشأة. واستجوبت قوات الأمن الإسرائيلية الفريق لمدة 30 دقيقة تقريبًا، وطالبت برؤية اللقطات التي التقطها المصور الصحفي لشبكة CNN، وكثيراً ما تُخضع إسرائيل المراسلين، وحتى الصحفيين الأجانب، للرقابة العسكرية بشأن القضايا الأمنية.

 

سوء المعاملة شبكة CNN صحراء النقب قاعدة عسكرية قوات الدفاع

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