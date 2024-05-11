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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ماجد عبد الفتاح: قرار الأمم المتحدة يؤكد وجود دعم دولي لـ فلسطين.. فيديو

السفير ماجد عبد الفتاح
السفير ماجد عبد الفتاح

علق السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، على تبني الأمم المتحدة قرار منح فلسطين العضوية الكاملة.

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وقال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "تبني الأمم المتحدة هذا القرار يؤكد وجود دعم دولي لفلسطين".

أضاف: "هذا القرار يؤكد أن دولة فلسطين قد استوفت كافة المقومات اللازمة لكي تصبح دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة"، موضحا: "فلسطين ستحصل على عدد من المزايا لحين الفصل في قرار منحها العضوية، ولكن يمكنها التصويت على القرارات، أو الترشيح على عضوية المجالس الرئيسية".

أكد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن ما تقرر يعد دفعة قوية لدولة لفلسطين، متابعا: "إحنا عارفين أن الفيتو الأمريكي قاعد لنا في مجلس الأمن".

وأشار: "تصويت 143 دولة لصالح القرار يعني أن هناك 143 دولة موافقين على هذا القرار من 193 دولة وذلك يعتبر هناك أغلبية واضحة لدعم الطلب الفلسطيني داخل الأمم المتحدة".

فلسطين جامعة الدول العربية السفير ماجد عبد الفتاح منح فلسطين العضوية الكاملة الأمم المتحدة

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