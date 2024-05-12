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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني  بجامعة عين شمس.. اليوم

طلاب جامعات
طلاب جامعات

تنطلق اليوم الاحد 12مايو 2024 امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، ووفقًا لجداول كل كلية وذلك في إطار حرص الجامعة على أن تسير العملية التعليمية وفقًا للقواعد والخريطة الزمنية للعام
الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وأوضح الدكتوى محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات اللوجيستية بشأن تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ، بداية من مراجعة وتجهيز قاعات الامتحانات والكنترولات ووضع جداول الامتحانات، موجهًا بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطلاب وقياس قدراتهم على الفهم والتحصيل الدراسي.

كذلك قام أ.د رئيس الجامعة بتكليف الاستاذ ابراهيم سعيد حمزه امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب بتدبير احتياجات كلية الإعلام من المراقبين لأعمال الإمتحانات  نظرا لحداثة الكلية وعدم وجود عدد كافي للقيام بأعمال المراقبه وتم توفيرهم من قطاع المدن الجامعية  لسد العجز خلال فترة الامتحانات.

واتخذ قطاع شئون التعليم والطلاب حزمة من الاجراءات استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثاني منها التأكيد على إرشادات الإجراءات الإحترازية والتدابير اللازمة حفاظا على صحة جميع أطراف المنظومة التعليمية ، التأكيد على عدم دخول الطلاب للجان الامتحانات بالهواتف المحمولة مع الإعلان عن عقوبة استخدامه بوضوح بكل الأماكن.

هذا بالاضافة إلى الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لمبنى الامتحانات والخيمة لاستقبال عدد ۳۵۰۰ طالب وضرورة قيام كليات الجامعة بإعداد تقرير يومي خلال فترة الامتحانات، يتضمن أعداد الحضور من الطلاب والغياب وحالات الغش والحالات المرضية.

وتم  توجيه المراكز الطبية بالكليات والمدن الجامعية للعمل بكامل قوتها خلال الفترة المقررة للامتحانات بأكملها لضمان سير أعمال الامتحانات بأمان، وتوفير فرق طبية إضافية للطوارئ للتواجد على مدار فترة الامتحانات لأي سبب طارئ بالكليات ذات الكثافة الطلابية، وتوفير أفراد من الفرق الطبية لمباشرة العمل بالكليات المستحدثة (الإعلام - الآثار - الطب البيطري) والتوجيه بمراجعة الإجراءات الاحترازية بقاعات الامتحانات بالكليات.

كذلك تم تكليف فنيين الورش الإنتاجية بالمدينة الجامعية طلبة وطالبات بتصنيع الديسكات والمقاعد اللازمة للامتحانات للكليات التي بها عجز في الإمكانيات وبها كثافة عددية وكان يتم تدبيرها سابقا عن طريق التأجير من الخارج وقد تم بالفعل تسليم الديسكات والمقاعد لكليات التربية النوعيه والبنات والتربية علي ان يتم استكمال أعمال الورشة لتصنيع أعداد أكبر خلال فترة اجازة نهاية العام الدراسي وذلك وفقا لتوجيهات ا. د رئيس الجامعة

جدير بالذكر أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس  تستمر حتى التاسع من يوليو، ، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.

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