للترطيب والحماية من الشمس.. 4 منتجات أساسية للعناية بالبشرة في الصيف

تحتاج البشرة فى الصيف إلى رعاية خاصة للترطيب والحماية من الشمس. إليك أربعة منتجات أساسية للعناية بالبشرة في فصل الصيف، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

4 منتجات للعناية بالبشرة أساسية في الصيف

البشرة

واقي الشمس: يعتبر واقي الشمس منتجًا حاسمًا في فصل الصيف، اختاري واقي شمسي بعامل حماية شمسية (SPF) عالي لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، ضعيه بشكل سخي على الوجه والرقبة والأجزاء العرضة للشمس قبل الخروج إلى الخارج، وكرري وضعه كل بضع ساعات أو بعد السباحة.

مرطب خفيف: في فصل الصيف، يمكن أن يفقد الجلد الرطوبة بسرعة بسبب الحرارة والرطوبة.

استخدمي مرطبًا خفيفًا وغير دهني للحفاظ على ترطيب البشرة. ابحثي عن منتج يحتوي على مكونات مهدئة مثل الألوة فيرا أو الشاي الأخضر، واختر تركيبة تناسب نوع بشرتك.



ماء الورد أو البخاخ المنعش: يعد ماء الورد أو البخاخ المنعش منتجًا رائعًا لترطيب البشرة وتهدئتها في الصيف. رشي بعض الماء على وجهك ورقبتك لتوفير ترطيب فوري وإحساس بالانتعاش. يمكنك حمله معك في حقيبتك واستخدامه أثناء النزهات أو بعد التعرض للشمس.

4 منتجات للعناية بالبشرة أساسية في الصيف



قناع الترطيب: قناع الترطيب يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في إعطاء البشرة دفعة من الترطيب العميق. ابحث عن قناع الترطيب المناسب لنوع بشرتك، سواء كانت جافة أو دهنية أو مختلطة، استخدمي القناع بانتظام واتبع التعليمات الموجودة على العبوة لتحقيق أفضل النتائج.



تذكري أن الاهتمام بالبشرة في الصيف يشمل أيضًا العناية بالجسم بشكل عام، شرب الكمية الكافية من الماء، وتجنبي التعرض المفرط للشمس في ساعات الذروة، واستخدام الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية يمكن أن تكون أيضًا جزءًا مهمًا من روتين العناية بالبشرة في فصل الصيف.