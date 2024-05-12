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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الحرية لغزة.. بهاء الرسام يبعث رسالة تضامن لدعم الشعب الفلسطيني

صدى البلد

بعث بهاء رسام يسكن في منطقة عين شمس رسالة تضامن للشعب الفلسطيني من خلال رسمه لعدد من الرسومات التي تعبر عن عدالة القضية الفلسطينية.

وعبَّر بهاء من خلال هذه الأعمال عن رأيه بالرسم ورفضه لكل ممارسات الاحتلال من منطلق رؤيته الشخصية.

بهاء رسام  يبلغ من العمر 27 سنة خريج بكالوريوس تربية نوعية بقسم التربية الفنية ويعمل في مهنة التدريس.

وكشف بهاء في  لقاء لموقع صدى البلد"  مع الإعلامية أوركيد سامي أنه بدأ منذ سنة كورونا 2020 اخذ ورق الشارع وتحويله لعمل فني بعد تنظيف الاشياء.

وأضاف أنه استوحى الفكرة عندما شاهد مدرسة زميلة له في مجال التدريس تجمع قماشا من النفايات فقرر أنه يجمع أشياء لعمل لوحات.

واستطرد أن أهله والأصدقاء كانوا رافضين الفكرة ولكنة كان عنده إصرار، متابعا أنه يميل لرسم الحيوانات والتاريخ الفني القديم.

وأوضح أن أول لوحة اتباعت  كانت لوحة رومانسية و كانت ب 50 جنيه.

واستطرد أن إعادة تدوير النفايات برسم وعمل فني تحافظ على البيئة و شئ إيجابي أيضا، وهو تحويل السيئ للجمال، و ينال اعجاب الناس بشكل كبير.

وكشف أنه يعاني من مرض ثنائي القطب، وهذا المرض يعاني منه كثير من الفنانين منهم فان جوخ، مؤكدا أن فان جوخ مثله الأعلى، موضحا أن كل يوم يرسم أكثر من لوحة.

و كشف أن أكثر رسمة قريبة لقلبه رسمة القطة لأن قطته نفقت وكان يشعر أنها تعطيه احتواء.

واختتم أنه يتمنى أن يكون رساما مشهورا مثل فان جوخ، مشيرا إلى أن الرسم هو الحياة بالنسبة له.


 

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