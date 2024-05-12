الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا ويستدعي آخرين في بيت لحم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 13 فلسطينيا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم بالضفة الغربية، واستدعت ثلاثة آخرين.

واستشهد، صباح اليوم الأحد، الشاب سامر ناصر رمانة (27 عاما)، وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب رمانة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال ونقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت إصابة لشاب (16 عاما) بالرصاص الحي بالظهر إلى المستشفى، خلال اقتحام مخيم بلاطة.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت المنطقة الشرقية من شارع القدس، ومخيم بلاطة، واثر ذلك دارت مواجهات في حارة الجماسين داخل المخيم أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاه الشبان.