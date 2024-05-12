عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في الفترة الرئاسية الجديدة.. بماذا دعا سلطان طائفة البهرة للرئيس السيسي

صدى البلد

وجه مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة، حديثه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي داعيا "أسأل الله أن يبارك لكم في هذه الفترة الرئاسية الجديدة ويجعل صالح عملكم محسوبًا من الحسنات الجارية التي تبقي فضائلها تستمر خيراتها".

دعاء سلطان طائفة البهرة

وأضاف سلطان طائفة البهرة بالهند: "أتضرع إلى الله أن ينعم على مصر وأهلها بنعمة الأمن والاستقرار والازدهار والسلام، وأن يحفظ الأمة الإسلامية من كل سوء وبلاء".

txt

مسجد السيدة زينب .. حكاية حضارة تُروى من جديد

txt

تفاصيل افتتاح السيسي أعمال تطوير ومقام السيدة زينب

وأكمل سلطان البهرة بالهند قائلًا: «أكرر شكري لكم يا سيادة الرئيس على أن منحتموني الفرصة السعيدة لأن أشارك أهل مصر في مسيرة هذا الافتتاح السعيد، وأقدر مساعي أجهزة الدولة التي لم تزل تبذل جهودًا حثيثة تحت توجيهاتكم لإنارة بيوت الله، واسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعًا".

جاء دعاء سلطان طائفة البهرة لمصر خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مسجد السيدة زينب بعد أعمال التطوير والترميم.

كما تفقد الرئيس السيسي أروقة المسجد يرافقه السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة كما أدى الرئيس السيسي الصلاة داخل المسجد. وأكد الرئيس السيسي أن مهمة طائفة البهرة في تجديد المساجد مقدرة جدا ولها دلالة كبيرة على حب آل البيت.

كما أكد الرئيس السيسي أنه ثالث مناسبة عقب افتتاح مقامات السيد الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب مؤكدا أن مصر لديها خطط كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة والصالحين.

تعويض أصحاب المنازل المحيطة بالمساجد

ووجه الرئيس السيسي محافظة القاهرة ببحث تعويض أصحاب المنازل المحيطة بالمساجد التي تعمل الدولة على تطويرها مثل مساجد الأضرحة وآل البيت والصالحين والصحابة

كما ألقى مفضل سيف الدين سلطان البهرة كلمة من مسجد السيدة زينب بعد أعمال التطوير وقال: نحن في مقام السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء ابنة رسول الله

وأضاف سلطان البهرة : أشكر جمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب أن أجازت لي تجديد وتطوير مقام السيدة زينب.

وتابع:  مقام كبير في قلوب المسلمين عامة والمصريين خاصة وهي التي شهدت في كربلاء ذبح أخيها سيد الشهداء الإمام الحسين واختارت أرض مصر سكنا وأخبرت بفضل مصر ودعت لأهلها: يا أهل مصر نصرتمونا نصركم الله وآويتمونا آواكم الله وأعنتمونا أعانكم الله جعل الله لكم من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً".

وأكمل: أحب رسول الله وأهل بيته الكرام وأحب كل ما يحبهم وأسأل الله أن يتقبل منها الخدمة اليسيرة ويبارك لكم الرئيس في الفترة الرئاسية الجديدة وأن ينعم علي مصر وأهل مصر بنعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظ الأمة الإسلامية من كل سوء وبلاء و أشكر كل من ساهم في أعمال تطوير مسجد السيدة زينب وأشكر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لجهودها فى إنارة بيوت الله.

سلطان طائفة البهرة السيسي الفترة الرئاسية الجديدة مصر الأمن والاستقرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

السيسي عن أصحاب المساكن المجاورة للمساجد: ممكن نعوض الناس تعويض كويس

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

36 جنيها| مفاجأة قريبة بشأن سعر الدولار وهذا ثمنه الآن بالبنوك

65 جنيها| تراجع غير مسبوق في سعر كرتونة البيض.. والدواجن مفاجأة

أمير هشام: لجنة الانضباط تؤيد لجوء الشيبي للقضاء ضد الشحات

ترشيحاتنا

تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

الغندور: أرفض رحيل نجوم الزمالك.. وزيزو يستحق التقدير

الغندور : هناك مجاملة فجة في أزمة الشحات والشيبي

«جوتيريش» يدعو العالم للإفراج غير المشروط عن الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية بغزة

"الوزراء": توقعات دولية بنمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 2.6٪

خبير تربوي: عقوبات تصل للسجن 7 سنوات لمن يشارك في تسريب الامتحانات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جذاب.. هبة مجدي تخطف الأنظار بجمالها وتبرز أنوثتها عبر إنستجرام |شاهد

جريء وغير تقليدي|شاهد فستان زفاف بطلة إعلان «دقوا الشماسي» يثير الجدل بالسوشيال ميديا

مبهر جدا.. تفاصيل فستان زفاف ابنة مصطفى كامل تشعل السوشيال ميديا

أكثر 5 سيارات عرضة للسرقة.. هيونداي أبرزها

فيديو

تامر حسني يقلد مصطفى قمر في أغنية حياتي .. شاهد

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

أغنية الباشا لصابر الرباعي تحصد المليون الأول بعد 24 ساعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-