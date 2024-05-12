في الفترة الرئاسية الجديدة.. بماذا دعا سلطان طائفة البهرة للرئيس السيسي

وجه مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة، حديثه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي داعيا "أسأل الله أن يبارك لكم في هذه الفترة الرئاسية الجديدة ويجعل صالح عملكم محسوبًا من الحسنات الجارية التي تبقي فضائلها تستمر خيراتها".

دعاء سلطان طائفة البهرة

وأضاف سلطان طائفة البهرة بالهند: "أتضرع إلى الله أن ينعم على مصر وأهلها بنعمة الأمن والاستقرار والازدهار والسلام، وأن يحفظ الأمة الإسلامية من كل سوء وبلاء".

وأكمل سلطان البهرة بالهند قائلًا: «أكرر شكري لكم يا سيادة الرئيس على أن منحتموني الفرصة السعيدة لأن أشارك أهل مصر في مسيرة هذا الافتتاح السعيد، وأقدر مساعي أجهزة الدولة التي لم تزل تبذل جهودًا حثيثة تحت توجيهاتكم لإنارة بيوت الله، واسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعًا".

جاء دعاء سلطان طائفة البهرة لمصر خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مسجد السيدة زينب بعد أعمال التطوير والترميم.

كما تفقد الرئيس السيسي أروقة المسجد يرافقه السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة كما أدى الرئيس السيسي الصلاة داخل المسجد. وأكد الرئيس السيسي أن مهمة طائفة البهرة في تجديد المساجد مقدرة جدا ولها دلالة كبيرة على حب آل البيت.

كما أكد الرئيس السيسي أنه ثالث مناسبة عقب افتتاح مقامات السيد الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب مؤكدا أن مصر لديها خطط كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة والصالحين.

تعويض أصحاب المنازل المحيطة بالمساجد

ووجه الرئيس السيسي محافظة القاهرة ببحث تعويض أصحاب المنازل المحيطة بالمساجد التي تعمل الدولة على تطويرها مثل مساجد الأضرحة وآل البيت والصالحين والصحابة

كما ألقى مفضل سيف الدين سلطان البهرة كلمة من مسجد السيدة زينب بعد أعمال التطوير وقال: نحن في مقام السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء ابنة رسول الله

وأضاف سلطان البهرة : أشكر جمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب أن أجازت لي تجديد وتطوير مقام السيدة زينب.

وتابع: مقام كبير في قلوب المسلمين عامة والمصريين خاصة وهي التي شهدت في كربلاء ذبح أخيها سيد الشهداء الإمام الحسين واختارت أرض مصر سكنا وأخبرت بفضل مصر ودعت لأهلها: يا أهل مصر نصرتمونا نصركم الله وآويتمونا آواكم الله وأعنتمونا أعانكم الله جعل الله لكم من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً".

وأكمل: أحب رسول الله وأهل بيته الكرام وأحب كل ما يحبهم وأسأل الله أن يتقبل منها الخدمة اليسيرة ويبارك لكم الرئيس في الفترة الرئاسية الجديدة وأن ينعم علي مصر وأهل مصر بنعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظ الأمة الإسلامية من كل سوء وبلاء و أشكر كل من ساهم في أعمال تطوير مسجد السيدة زينب وأشكر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لجهودها فى إنارة بيوت الله.