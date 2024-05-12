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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مجدي حسن يناقش الأمور المالية والإدارية والاحتفال بيوم الطبيب مع رؤساء الفرعيات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، أول اجتماع له مع رؤساء النقابات الفرعية، بحضور الدكتور محمود حمدى، وكيل النقابة العامة، والدكتور كريم زكي، الأمين العام للنقابة، والدكتور شرف الدين فيصل، أمين صندوق النقابة العامة، والدكتور رامي محمد، مقرر لجنة النقابات الفرعية.

وناقش الحضور الموقف المالي للنقابة العامة عن عام 2023 والربع الأول من عام 2024، والسياسة المالية التى ستتبعها النقابة العامة والنقابات الفرعية لإنهاء العجز بالميزانية وتقنين المصروفات.

كما تم عرض الموقف المالي لكل نقابة فرعية عن عام 2023 والربع الأول من عام 2024، ومناقشة سبل تنمية موارد النقابة العامة والنقابات الفرعية، وبحث توحيد اشتراكات النقابات الفرعية وربطها بالنقابة العامة، من خلال استحداث لجنتين، لجنة للمشاكل المهنية، وأخرى لتوحيد الاشتراكات.

كما تم استعراض أنشطة النقابات الفرعية وعلاقتها بميزانية النقابة العامة، وذلك لكل نقابة فرعية حسب ميزانيتها، ومناقشة مقترحات تعديل لائحة النقابة وتعديلات قانون الطب البيطري، وتقييم صرف الإعانات، وسبل ضمان وصولها لمستحقيها وربطها بميزانية النقابة العامة.

وعرض الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتور محمود حمدى، وكيل النقابة، تفاصيل الاحتفال باليوم العالمي للطب البيطري والمقرر عقده يوم 25 مايو الجاري.

كما ناقش الدكتور كريم زكي، الأمين العام للنقابة، علاقة النقابات الفرعية بالنقابة العامة فى جميع المعاملات الإدارية والمالية.

وعلى هامش الاجتماع، تم تكريم الدكتور سيف النصر عبد القادر أكبر نقابي سنا، والدكتور صلاح علم، أقدم رئيس نقابة فرعية، والدكتور عمر عبد الوهاب، أقدم عضو مقيد بالنقابة، وأصغر رئيس نقابة فرعية سنا الدكتور عمرو عطية.

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