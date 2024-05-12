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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

سيرين عبد النور تتحدث عن موقف مُحزن في حياتها.. وكواليس مسلسل النسيان

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

تحدثت الفنانة سيرين عبد النور، عن كواليس مسلسلها الجديد «النسيان» الذي تم عرضه مؤخرًا، عبر منصة برايم الإلكترونية. 

وقالت سيرين عبد النور في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن مسلسل النسيان يحكي قصة امرأة تفقد أولادها وتتوالى الأحداث خلال الخمسة عشرة حلقة. 

وتابعت سيرين أن قصة المسلسل صعبة عليها كأم لأنها تحمل قصة فقدان أم لأبنائها، فهي مليئة بالأحداث والمشاهد الحزينة. 

وحول موقف وفاة والدتها المحزن قبل نحو شهر، تأثرت سيرين، قائلة: «ما فينا نحكي كتير عن هالموضوع كلنا بنمر بظروف صعبة والواجب أننا نقف جنب بعض في مثل هذه الظروف .. وبشكر كل من ساند من قلبي ومحبتهم عندي عظيمة». 

سيرين عبد النور وغيابها عن مصر

وحول سر غيابها عن مصر، قالت سيرين عبد النور في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إنها أشياء خارجة عن إرادتها ومشاغل، وعلقت: «أنا أطول»، مشيرة إلى أنها لا تنسى ولم ينسها أحد من النجوم خلال غيابها عن مصر. 

 

مسلسل النسيان 

واحتفلت النجمة  سيرين عبد النور، والفنانة ندى أبو فرحات بنجاح مسلسل النسيان، الذي تم عرضه عبر منصة برايم مؤخرا، وحظى على ردود أفعال جيدة.

وتألقت سيرين عبد النور بفستان أسود طويل مفتوح من الجانب، خلال الاحتفال بعرض المسلسل ، بينما تألقت ندى أبو فرحات بفستان كحلي طويل.

سيرين عبد النور 

مسلسل النسيان بطولة سيرين عبد النور، ندى أبو فرحات، قيس الشيخ نجيب، يورغو شلهوب، كارول الحاج، وتأليف شادي كيوان، وإخراج الفوز طنجور.

 

سيرين عبد النور

وتعود سيرين بـ "هزهزة" المصنفة ضمن اللون الرومانسي المقسوم وذلك بعد فترة من الغياب تقترب من العامين عن عالم الأغنية.

وكان آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسل "العين بالعين" بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، تأليف سلام كسيري، إخراج رندة علم.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال كرافت ميديا أغنية "سمع هس " من فيلم "البيت الروبي" غناء محمود العسيلي، وبطلى العمل: كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، وهى كلمات فليبينو، وتوزيع وألحان أحمد طارق يحيى، وإخراج بيتر ميمي، وأغنية "أوووه" لأحمد حلمي من مسرحية "ميمو" كلمات مصطفى حدوته، وألحان وتوزيع كولبيكس.

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