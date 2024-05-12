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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يطالب بضرورة تفعيل دور مراكز الشباب في عمليات التنمية

النائب أبو النجا
النائب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ

استشهد النائب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ، بفيلم "التجربة الدنماركية" للفنان عادل إمام، والذي ظهر فيه بدور وزير الشباب، وقام بالتعدي على الموظفين بسبب حالة التسيب في أحد مراكز الشباب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب زين الإطناوي، بشأن التوسع في إنشاء المراكز الشبابية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأوضح النائب، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يقوم بزيارة كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، إلا أن هناك إشكاليات فى مراكز الشباب.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مراكز الشباب موجودة ومتطورة، ولكن الإشكالية في عدم وجود موظفين في عدد كبير منها، مشددا على ضرورة تفعيل دور المراكز الشباب في عمليات التنمية.

وشدد على أهمية أن يكون هناك ربطا بين مراكز الشباب والمجتمع، مشيرا إلى أن هناك هجمة شرسة ضد الدولة المصرية، الأمر الذي يحتم أن يكون هناك دور من خلال رفع وعي الشباب في مواجهة الأفكار المغلوطة.

وزير الشباب فيلم التجربة الدنماركية عادل إمام مراكز الشباب عمليات التنمية

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