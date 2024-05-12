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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

استمرارا للموسم المسرحي.. قصور الثقافة تقدم 20 عرضا مجانيا بالزقازيق وكفر الشيخ

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ٢٠ عرضا مسرحيا مجانيا لمحافظات إقليم شرق الدلتا الثقافي، بداية من اليوم الأحد، وتقام جميع العروض في التاسعة مساءً، ومن المقرر أن تشهدها لجنة التحكيم المكونة من د.عبد الناصر الجميل، الناقد أحمد هاشم، والمخرج محمد حجاج، وهي إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتقدم بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج.

ويستقبل قصر ثقافة الزقازيق العروض المسرحية التابعة لفرع ثقافة الشرقية، وتبدأ اليوم مع عرض "كيبوتس" لفرقة قصر ثقافة الزقازيق إخراج محمود الرفاعي، وتقدم فرقة قصر ثقافة ديرب نجم غدا الاثنين العرض المسرحي "خالتي صفية والدير" إخراج السيد عوني، وتقدم فرقة قصر ثقافة فاقوس بعد غد الثلاثاء عرض "أيكادولي" دراماتورج وإخراج أحمد السعيد، وفي اليوم التالي تقدم فرقة قصر ثقافة أبو كبير مسرحية "سجن اختياري" إخراج حسام ياسين، وتقدم فرقة الزقازيق القومية عرضها "ملحمة السراب" يوم الخميس ١٦ مايو إخراج محمود عمران.

ويشارك فرع ثقافة الدقهلية بـ ٧ عروض مسرحية يقدمها أيضا على مسرح قصر ثقافة الزقازيق بدءا من يوم الجمعة ١٧ مايو مع عرض "البؤساء" لفرقة هواة المنصورة إخراج أحمد عادل البلقيني، ويشهد يوم السبت ١٨ مايو العرض المسرحي "ثورة الموريسكيين" لفرقة السنبلاوين، إخراج علاء نصر، وفي اليوم التالي تقدم فرقة فلاحين المنصورة مسرحية" السراج " إخراج أحمد الدسوقي، وفي يوم الاثنين ٢٠ مايو تقدم فرقة المنصورة القومية العرض المسرحي "الثأر ورحلة العذاب" إخراج محمد عبد المحسن، وفي يوم الثلاثاء تقدم فرقة قدامى الفلاحين عرضها" منين أجيب ناس" إخراج محمد فتحي، وتقدم فرقة قصر ثقافة نعمان عاشور عرض "طومان باي- سلطان الحرافيش" إخراج علي سرحان، يوم الأربعاء ٢٢ مايو، وتختتم عروض الفرع مع "مغامرة المملوك جابر" يوم الخميس ٢٣ مايو، إخراج محمد عزت.

وتتواصل الفعاليات يوم الجمعة ٢٤ مايو بالمركز الثقافي بكفر الشيخ مع مسرحية "الرقعة" لفرقة قصر ثقافة كفر الشيخ، إخراج معتصم عبد الرحيم، وتقدم فرقة قصر ثقافة بيلا يوم السبت ٢٥ مايو عرض "دون كيشوت"إخراج أحمد عمارة، وتقدم فرقة قصر ثقافة فوه عرضها "أنسو هيرو سترات" إخراج أحمد المغربي في يوم الأحد ٢٦ مايو، ويشهد اليوم التالي عرضا مسرحيا بعنوان "رصد خان" لفرقة قصر ثقافة دسوق، إخراج محمد علي محمود، وتختتم عروض الفرع يوم الثلاثاء مع مسرحية "إنتر ميتزو" لفرقة كفر الشيخ القومية، إخراج أسامة شفيق.

ويقدم فرع ثقافة دمياط ٣ عروض مسرحية على مسرح المركز أيضا، بدءا من الأربعاء ٢٩ مايو مع مسرحية" قصة رجل قبيح" لفرقة فارسكور إخراج حسن النجار، وتقدم فرقة قصر ثقافة كفر سعد في اليوم التالي العرض المسرحي"سينما ٣٠" إخراج عبد الله أبو النصر، وتختتم العروض مع نهاية شهر مايو الحالي مع مسرحية" قصف جبهة" لفرقة دمياط القومية، إخراج شريف صلاح.

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات متعددة ومكثفة خلال الفترة الأخيرة ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي، وعروض السينما، بجانب احتفالات أعياد الربيع، وعيد العمال وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.

عروض الموسم المسرحي الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني

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