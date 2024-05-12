بالأحمر الجريء.. ميريام فارس تثير الجدل بفيديو راقص

شاركت الفنانة ميريام فارس، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت ميريام فارس، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأحمر، وتميز الفستان بتصميم بسيط ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ميريام فارس، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ميريام فارس، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها.

وإليكم فيديو ميريام فارس

https://www.instagram.com/reel/C63nj6rN4HI/?igsh=MWI5NzJpbDVlM3ZtMg==