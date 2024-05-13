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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الأرز بلبن زي المحلات

أرز باللبن
أرز باللبن

قدمت الشيف مروة السجيني، منشور جديد يوضح طريقة عمل الأرز بلبن عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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مكونات الأرز بلبن

٢ كوب ماء 
كوب ارز مصري مغسول 
٢ لتر لبن جاموسي بالقشطه 
كوب سكر ممكن اكتر حسب الرغبه 
٥ فصوص مستكه مع ملعقه سكر 
كوب كريمه عليهم ٤ معالق كبار نشا

طريقه عمل الأرز بلبن

يتم وضع كوبين الماء علي النار..نضيف اليهم كوب الأرز المصري المغسول..نتركها علي نار فوق المتوسطه لحين ان يتشرب الأرز الماء بالكامل ويكون شبه نضج تماما…

ثم يضاف اليهم ٢ لتر لبن جاموسي كامل الدسم ويترك علي النار لمده نصف ساعه مع التقليب المستمر..

ثم يضاف اليهم كوب من الكريمه المذاب فيها ٤معالق نشا ..

ثم نضع كوب السكر مع استمرار التقليب ممكن زياده أو نقص مقدار السكّر حسب الرغبه…

للحصول علي نكهه المستكه حسب الرغبه يتم طحن المستكه في الهون مع قليل من السكر وإضافاتهم علي الأرز بلبن.

نستمر في التقليب حتي الحصول علي قوام ليس بالخفيف ولا الثقيل.

ثم نضعه في أطباق التقديم ونتركه يبرد ثم يوضع بالثلاجة.

الأرز الأرز بلبن طريقه عمل الأرز بلبن مكونات الأرز بلبن سكر

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