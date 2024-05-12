عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الكفتة بصوص الطحينة زي المحلات

كفتة بالطحينة
كفتة بالطحينة

شاركت الشيف مروة السجيني، متابعيها فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأوضحت من خلاله طريقة تحضير الكفتة بصوص الطحينة.

txt

ماذا يحدث للجسم عند تناول السلطة يوميا؟

txt

جددي سفرتك.. طريقة تحضير قطع زبدة الفستق

مكونات الكفتة بصوص الطحينة

- 1/2 كيلو لحم بقر أو لحم ضأن مفروم

- 1 بصلة صغيرة، مفرومة ناعماً

- 1/2 كوب بقدونس مفروم

- 1 ملعقة صغيرة ملح و 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 1/2 كوب طحينة

- 1/2 كوب زبادي

- 1/4 كوب عصير ليمون

- ربع كوب ماء، وممكن أكثر حسب قوام الطحينة

-2 فص ثوم 
- 2 ملعقة كبيرة خل

- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، كمون، كزبرة مجففة

- بقدونس مفروم للتزيين

- مكسرات للتزيين

اختياري: يمكن إضافة البصل والفلفل الحلو والبطاطس المقلية مع كرات اللحم.

طريقة عمل الكفتة بصوص الطحينة

1. في وعاء كبير، اخلطي اللحم المفروم والبصل والبقدونس والملح والفلفل الأسود حتى تمتزج المكونات جيدًا، يشكل الخليط إلى كرات لحم صغيرة.

 2. سخني الزيت أو السمن في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، وضيفي كرات اللحم واطهيها حتى تكتسب اللون البني من جميع الجوانب، لمدة 8-10 دقائق.

(اختياري) في هذه المرحلة يمكنك إضافة البصل والفلفل الحار والبطاطس المقلية.

 3. في وعاء منفصل، اخفقي الطحينة والزبادي وعصير الليمون والخل والثوم والتوابل والماء معًا حتى يصبح المزيج ناعمًا، تُسكب صلصة الطحينة فوق كرات اللحم في المقلاة.


 4. خففي الحرارة واتركيها على نار هادئة لمدة 2-4 دقائق مع التحريك من حين لآخر حتى تنضج كرات اللحم وتتكاثف الصلصة.


 5. تُقدم كرات اللحم في صلصة الطحينة ساخنة وتُزين بالبقدونس المفروم والمكسرات. 

الكفتة الكفتة بصوص الطحينة طريقة عمل الكفتة بصوص الطحينة مكونات الكفتة بصوص الطحينة بقدونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي: تمكنا من دفع بعض المتأخرات والمستحقات خاصة داخل السوق المحلي

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

السيسي عن أصحاب المساكن المجاورة للمساجد: ممكن نعوض الناس تعويض كويس

وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره

الغندور : هناك مجاملة فجة في أزمة الشحات والشيبي

موضوعات متعلقة

مكياج لافت.. هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا | شاهد

بعد أنباء عودتهم.. 10 صور رومانسية جمعت ياسمين عبد العزيز والعوضي

كاجوال لافت.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بظهورها | شاهد

داخل صالون التجميل.. هنا الزاهد تستعرض جمالها ورشاقتها | شاهد

ريش وجريء.. مي سليم تثير ضجة بصورها

فستان جريء.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

من الأهرامات.. نرمين الفقي تثير ضجة بظهورها | شاهد

بملابس الجيم.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها | شاهد

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان والقناة الناقلة

يسقط الديكتاتور.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو ويطالبون بإجراء انتخابات مبكرة|شاهد

“مبروك يا صايعة".. تهنئة غريبة من محمد الشرنوبي لإعلامية في زفافها أمام عريسها

«مدبولي» يلتقي رئيس مؤسسة التمويل الدولية لبحث الجهود المشتركة ودعم القطاع الخاص

مدبولي: نحاول الهبوط بالدين الخارجي والداخلي لأقل من 80% من الناتج المحلي

أين ذهب فتاة المنيا.. الأمن يكشف التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكلب المسلح| الجيش الأمريكي يختبره للقتال.. ماذا يحدث؟

مع مامتي مش بحراسة.. ابنة رضوى الشربيني تخطف الأنظار في حفل تخرجها

سلامة الغذاء تفجر مفاجأة عن تناول بذور الشيا للتخسيس

تعيش سنين.. أفضل 5 سيارات مستعملة

فيديو

الذهب يرتفع من جديد .. وهذا سعر عيار 21

تامر حسني يقلد مصطفى قمر في أغنية حياتي .. شاهد

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-