طريقة عمل الكفتة بصوص الطحينة زي المحلات

شاركت الشيف مروة السجيني، متابعيها فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأوضحت من خلاله طريقة تحضير الكفتة بصوص الطحينة.

مكونات الكفتة بصوص الطحينة

- 1/2 كيلو لحم بقر أو لحم ضأن مفروم

- 1 بصلة صغيرة، مفرومة ناعماً

- 1/2 كوب بقدونس مفروم

- 1 ملعقة صغيرة ملح و 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 1/2 كوب طحينة

- 1/2 كوب زبادي

- 1/4 كوب عصير ليمون

- ربع كوب ماء، وممكن أكثر حسب قوام الطحينة

-2 فص ثوم

- 2 ملعقة كبيرة خل

- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، كمون، كزبرة مجففة

- بقدونس مفروم للتزيين

- مكسرات للتزيين

اختياري: يمكن إضافة البصل والفلفل الحلو والبطاطس المقلية مع كرات اللحم.

طريقة عمل الكفتة بصوص الطحينة

1. في وعاء كبير، اخلطي اللحم المفروم والبصل والبقدونس والملح والفلفل الأسود حتى تمتزج المكونات جيدًا، يشكل الخليط إلى كرات لحم صغيرة.

2. سخني الزيت أو السمن في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، وضيفي كرات اللحم واطهيها حتى تكتسب اللون البني من جميع الجوانب، لمدة 8-10 دقائق.

(اختياري) في هذه المرحلة يمكنك إضافة البصل والفلفل الحار والبطاطس المقلية.

3. في وعاء منفصل، اخفقي الطحينة والزبادي وعصير الليمون والخل والثوم والتوابل والماء معًا حتى يصبح المزيج ناعمًا، تُسكب صلصة الطحينة فوق كرات اللحم في المقلاة.



4. خففي الحرارة واتركيها على نار هادئة لمدة 2-4 دقائق مع التحريك من حين لآخر حتى تنضج كرات اللحم وتتكاثف الصلصة.



5. تُقدم كرات اللحم في صلصة الطحينة ساخنة وتُزين بالبقدونس المفروم والمكسرات.