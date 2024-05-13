أخبار السيارات| اركب عربية اوتوماتيك "فبريكا" بأقل سعر.. أسعار كيا بعد التخفيضات.. وأرخص موديل 2022 في سوق المستعمل

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارة سوزوكي اسبريسو ارخص سيارة مستعملة بين موديلات 2022، والارخص سعرًا بين طرازات العام 2024 فئة الـ"زيرو"، حيث تمكنت تلك النسخة من اقتناص لقب "أرخص عربية في مصر".

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة ذات ناقل سرعات "أوتوماتيكي"، بالإضافة إلى موديل ليس بالبعيد، وضمن الخيارات المطروحة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، هي النسخة "نيسان صني" موديل 2013.

انخفضت أسعار جميع طرازات كيا المقدمة في السوق المصري خلال شهر ابريل الماضي، حيث تراجعت أسعار النسخة الرياضية والتي تنتمي إلى عائلة الكروس اوفر "اكسيد" بقيمة وصلت إلى 350 ألف جنيه، كما شهدت السيارة كيا سورينتو انخفاضًا رسميًا وصل إلى 550 ألف جنيه.

تبدأ اسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 الرسمية في السوق المصري من مليون و300 ألف جنيه، للفئة ACTIVE وهي الارخص سعرًا بين باقي اصدارات تلك النسخة، والتي تعد اشهر اصدارات العلامة اليابانية في مصر، وذلك عن فئة السيدان.

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، مجموعة من الطرازات المتنوعة بين موديلات 2024، ومنها النسخة الشهيرة النترا CN7، والتي تنتمي إلى فئة السيدان ذات الاطلالة الرياضية، مع طرحها بأسعار رسمية تبدأ من مليون و350 ألف جنيه.

تعتبر السيارة جراند فيتارا واحدة من أبرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام عن فئة الـ SUV، والتي تقدمها العلامة التجارية اليابانية الشهيرة سوزوكي، ويتم طرح السيارة داخل السوق المحلي عبر فئتين من التجهيزات الأولى GLX والثانية GLX 2 TONE.