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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| اركب عربية اوتوماتيك "فبريكا" بأقل سعر.. أسعار كيا بعد التخفيضات.. وأرخص موديل 2022 في سوق المستعمل

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أرخص عربية مستعملة موديل 2022 .. اعرف بكام

تعتبر السيارة سوزوكي اسبريسو ارخص سيارة مستعملة بين موديلات 2022، والارخص سعرًا بين طرازات العام 2024 فئة الـ"زيرو"، حيث تمكنت تلك النسخة من اقتناص لقب "أرخص عربية في مصر".

 

بأرخص سعر.. اركب سيارة أوتوماتيك "فبريكا" موديل 2013

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة ذات ناقل سرعات "أوتوماتيكي"، بالإضافة إلى موديل ليس بالبعيد، وضمن الخيارات المطروحة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، هي النسخة "نيسان صني" موديل 2013.

 

سيراتو وسبورتاج .. اسعار سيارات كيا بعد التخفيضات

انخفضت أسعار جميع طرازات كيا المقدمة في السوق المصري خلال شهر ابريل الماضي، حيث تراجعت أسعار النسخة الرياضية والتي تنتمي إلى عائلة الكروس اوفر "اكسيد" بقيمة وصلت إلى 350 ألف جنيه، كما شهدت السيارة كيا سورينتو انخفاضًا رسميًا وصل إلى 550 ألف جنيه.

 

ارخص تويوتا كورولا موديل 2024 .. اعرف الاسعار

تبدأ اسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 الرسمية في السوق المصري من مليون و300 ألف جنيه، للفئة ACTIVE وهي الارخص سعرًا بين باقي اصدارات تلك النسخة، والتي تعد اشهر اصدارات العلامة اليابانية في مصر، وذلك عن فئة السيدان.

 

أسعار هيونداي النترا CN7 موديل 2024 في مصر

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، مجموعة من الطرازات المتنوعة بين موديلات 2024، ومنها النسخة الشهيرة النترا CN7، والتي تنتمي إلى فئة السيدان ذات الاطلالة الرياضية، مع طرحها بأسعار رسمية تبدأ من مليون و350 ألف جنيه.

 

تخفيض وصل لـ 300 ألف جنيه .. أسعار سوزوكي جراند فيتارا 2024

تعتبر السيارة جراند فيتارا واحدة من أبرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام عن فئة الـ SUV، والتي تقدمها العلامة التجارية اليابانية الشهيرة سوزوكي، ويتم طرح السيارة داخل السوق المحلي عبر فئتين من التجهيزات الأولى GLX والثانية GLX 2 TONE.

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