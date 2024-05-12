"المؤتمر": مصر تحرص على دعم فلسطين وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

ثمن اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إعلان مصر اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورسالة قوية للعالم أجمع بضرورة حل النزاعات بطرق سلمية بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

أوضح نائب رئيس حزب المؤتمر فى بيان له، أن مصر لها دور تاريخي في عملية السلام في الشرق الأوسط، وتمتلك تأثيرا كبيرا في المنطقة و بدعمها لدعوى جنوب إفريقيا، تؤكد مصر التزامها بمعايير العدالة الدولية وحقوق الإنسان كما يعكس هذا الدعم أيضا رغبة مصر في رفع القضايا ذات الصلة بالمحكمة الدولية، والتي تعتبر مؤسسة هامة لتحقيق العدالة الدولية.

واضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: القيادة السياسية منذ بداية الأزمة دعت الجميع إلي العودة إلى مائدة المفاوضات ووقف كل أشكال العنف ضد المدنيين وإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني لافتا إلى أن مصر لديها من الآليات والأجهزة القادرة على التعامل باحترافية ومهنية مع كل التطورات في غزة والوصول إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية .

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن الاعتداءات الإسرائيلية التي بدأت منذ السابع من أكتوبر الماضي، أدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة وخلقت ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، وهذا يعد انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي وخرقا فاضحا للقرارات الدولية داعيا المجتمع تحرك الدولي الي التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل و اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.