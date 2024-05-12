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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل وزيرة خارجية سلوفينيا

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة المصرية

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط "تانيا فايون"، وزيرة خارجية سلوفينيا، والسفير ساشو بودلسنيك سفير دولة سلوفينيا بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش زيارتها الرسمية الحالية إلى مصر.

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والأستاذة فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، حيث رحبا بهم وقدما لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف، وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي.

وقد حرص الدكتور أحمد غنيم على إهداء وزيرة الخارجية السلوڤينية هدية تذكارية عبارة عن كتالوج المومياوات الملكية والتي تعتبر أيقونة معروضات المتحف.

وقام الدكتور سيد أبو الفضل المشرف على قاعات المتحف باصطحاب الوزيرة والوفد المرافق لها في جولة داخل المتحف شملت قاعات العرض المركزي، والمومياوات الملكية، والنسيج المصري، كما قدم لهم شرحًا وافياّ عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة على مر العصور.

وخلال الجولة، أعربت وزيرة خارجية سلوفينيا عن إعجابها الشديد بالمتحف، والذي يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة والتي تكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصري عبر العصور، وأسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات.
كما حرصت على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف أعربت خلالها عن امتنانها لحسن الاستقبال داخل المتحف وانبهارها بالحضارة المصرية العريقة.

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المتحف القومي للحضارة أحمد غنيم الحضارة المصرية الدكتور أحمد غنيم القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

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