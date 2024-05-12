عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 2 طن و250 كيلو دقيق بلدي داخل أحد المخازن قبل تهريبه بالشرقية

دقيق
دقيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أهالي الشرقية ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني .. صور

أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه شنت إدارة تموين بلبيس برئاسة محمود درويش مدير الإدارة ومفتشي الإدارة وأثناء مرور الحملة بقرية حفنا ببلبيس شرقية وأسفرت الحملة عن ضبط دقيق بلدي المدعم ٨٧,٥٪ والمخصص للمخابز البلديه داخل مخزن بجوار المقابر وبالتفتيش تم ضبط عدد ٤٥ شيكاره دقيق زنه الشيكاره 50 كجم بإجمالي 2 طن و250 كيلو دقيق وتم مصادرة المضبوطات وتسليمها بمستودع شركة مطاحن شرق الدلتا لحين تصرف النيابة بها وتحرير محضر للمخالفين.

إتخاذ الإجراءات القانونية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشعب الفلسطيني الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

سلمى ضحية العلاقة العاطفية: اعتدى عليا 4 مرات وسافرت معاه للتنزه وغدر بي

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

عيدية الحكومة.. تبكير صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة بمناسبة عيد الأضحى

موديست أفضل من شيكابالا.. خالد طلعت يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

فستان لافت.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

مع بدء الاحتفال بـ"يوم الذكرى".. إطلاق صاروخ من غزة على مستوطنة سديروت

الفلسطينيون صامدون على أرضهم رغم الدمار.. كاميرا القاهرة الإخبارية تتجول بخان يونس

أمين الفتوى: التوسل بالنبي في الدعاء مستحب

دليل يكشف الحقيقة| التأمين الاجتماعي ترد على بيع بيانات المصريين عبر الدارك ويب

القاهرة الإخبارية: مخيم جباليا يتعرض لأحزمة نارية وقصف إسرائيلي عنيف

قابيل وهابيل في أبو النمرس.. حل لغز مقـ.تل موظف بالمعاش بيد شقيقه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار بجمالها

هجوم غير مسبوق لحشرة "السيكادا" يهدد حياة سائقي السيارات بأمريكا.. ماذا يحدث؟

صاحبة أغنية مخاصماك.. محمد جمعة وإبراهيم السمان يحتفلان مع نوال بأغنيتها الجديدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الاناناس؟

فيديو

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

سيرين عبد النور تتحدث عن موقف مُحزن في حياتها.. وكواليس مسلسل النسيان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-