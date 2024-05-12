ضبط 2 طن و250 كيلو دقيق بلدي داخل أحد المخازن قبل تهريبه بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه شنت إدارة تموين بلبيس برئاسة محمود درويش مدير الإدارة ومفتشي الإدارة وأثناء مرور الحملة بقرية حفنا ببلبيس شرقية وأسفرت الحملة عن ضبط دقيق بلدي المدعم ٨٧,٥٪ والمخصص للمخابز البلديه داخل مخزن بجوار المقابر وبالتفتيش تم ضبط عدد ٤٥ شيكاره دقيق زنه الشيكاره 50 كجم بإجمالي 2 طن و250 كيلو دقيق وتم مصادرة المضبوطات وتسليمها بمستودع شركة مطاحن شرق الدلتا لحين تصرف النيابة بها وتحرير محضر للمخالفين.