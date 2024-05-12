صحة الشيوخ تناقش نقص الخدمات الطبية المقدمة لقطاع جنوب القاهرة

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم ، برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، والنائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة ، النائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة بحضور ممثلي الحكومة ، طلب الاحاطة المقدم من النائب أكمل الله فاروق عبدالعال، بشأن "إقامة مستشفى عام يشمل جميع التخصصات العلاجية بمنطقة طرة – القاهرة"، (بالاشتراك مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) .



قال النائب أكمل الله فاروق ، مقدم الاقتراح برغبة، إن هناك نقصا في الخدمات الطبية المقدمة لقطاع جنوب القاهرة، خصوصاً ، احياء طرة والمعادي والمعصرة والمناطق الصناعية المجاورة، كمنطقة شق الثعبان وطريق الأوتوستراد، ولا يوجد سوى مستشفى حلوان العام ومستشفى قصر العيني التعليمي لخدمة سكان تلك المناطق والذين يتجاوز عددهم حوالي المليون ونصف المليون نسمة تقريباً .



واقترح النائب أكمل الله فاروق ، أن يتم إقامة مستشفى حكومي يشمل جميع التخصصات العلاجية، بقطعة أرض فضاء أملاك دولة غير مستغلة مساحتها 7600م2 تقريباً، كان مقاما عليها مذبـ ح طرة ويطلق عليها "منشية المـ دبح"، نظراً لاحتياج سكان هذه المناطق الشديد للمزيد من الخدمات العلاجية.



وأوضح الدكتور محمد شوقي “رئيس قطاع مديرية الشئون الصحية بالقاهرة”، انه بالفعل هذه المناطق تحتاج للمزيد من الخدمات العلاجية ولكن قطعة الأرض المقترحة من قبل النائب لا تفي باشتراطات وأكواد منظومة التأمين الصحي الشامل، نظراً لأنها ملاصقة للجبانات ومساحتها اقل من 12000 متر مسطح.

وأوضحت المهندسة جيهان جادو ، رئيس حي طره، أنه في عام 2004 تم تخصيص قطعة أرض فضاء بمساحة 4000 متر مسطح لوزارة الصحة والسكان لإقامة مستشفى عام بهذه المنطقة ولم يتم استغلال هذه الأرض حتى الان من قبل وزارة الصحة، ولا يوجد إمكانية لتخصيص قطعة أرض أخرى في ظل وجود تخصيص قديم، كما أن اقصى مساحة متاحة بهذه المنطقة لا تتعدى 5000 م مسطح.

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بحصر جميع أراضي أملاك الدولة الفضاء المتاحة بمنطقة طرة والمناطق المجاورة.



كما أوصت أيضا بضرورة قيام وزارة الصحة بوضع تصور طبي بديل لاستغلال مساحة الأرض المقترحة من قبل النائب، ما يسهم في توفير المزيد من الخدمات الطبية لسكان منطقة طرة والمناطق المجاورة.