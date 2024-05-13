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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقاهرة يختتمون امتحانات الترم الثاني اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تُختتم امتحانات الترم الثاني 2024، اليوم الاثنين 13 مايو 2024، لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بجميع مدارس محافظة القاهرة، حسب الجداول المعلنة في الادارات التعليمية والمدارس.

كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، حددت في خريطة مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024، مدة امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من 8 مايو 2024 حتى 13 مايو 2024.

الخريطة الزمنية لـ امتحانات الترم الثاني 2024

ختام امتحانات صفوف النقل

ومن المقرر أن تنتهي غدا الثلاثاء 14 مايو 2024، امتحانات الصفوف الأول والثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادلها ، وكذلك صفوف النقل بالاعدادي المهني في مدارس محافظة القاهرة.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الوزارة بالنسبة لسير الامتحانات تركز على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص. 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024

 

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهر، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024 (جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني) والتي جاءت تفاصيله كالتالي :

  • الخميس 16 مايو: اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية
  • السبت 18 مايو : الدراسات الاجتماعية
  • الأحد 19 مايو : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
  • الاثنين 20 مايو : العلوم
  • الثلاثاء 21 مايو : الجبر والإحصاء + التربية الفنية
  • الأربعاء 22 مايو : الهندسة

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، إن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، من المقرر أن تنطلق رسمياً بداية من الخميس ۲۰۲٤/٥/١٦.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، أنه في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، سيتم مراعاة تصحيحها بدقة أولاً بأول حسب ظروف كل إدارة، بينما سيتم تصحيح مادة الرياضيات بعد انتهاء الفرع الثاني (الجبر + الهندسة ).

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