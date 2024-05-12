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رئيس التحرير
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أخبار البلد

تأهل 4 لاعبين مصريين للجولة الثالثة من بطولة CIB العالم للإسكواش

صدى البلد

تأهل 4 لاعبين مصريين، للجولة الثالثة من بطولة CIB الدولية للإسكواش، المقامة على ملاعب نادي بالم هيلز الرياضي بمدينة السادس من أكتوبر، تحت رعاية البنك التجاري الدولي-مصر، وشركة بالم هيلز للتعمير، بمشاركة 64 لاعبة.

وسجل اللاعب المصري يوسف إبراهيم المصنف 15 عالميًا لاعب نادي وادي دجلة الفوز على اللاعب الكولومبي خوان كاميلو فارجاس بنتيجة (3-2)، بواقع نقاط (10-12) (9-11) (11-5)(13-11)(13-11)، وتغلب اللاعب بيرو دييجو إلياس المصنف 4 عالميًا على اللاعب الأسباني إيكير باجاريس بنتيجة (3-0)، بواقع نقاط (11-4) (11-5) (11-4) ليتأهل كلًا من "ابراهيم" و"إلياس" للمواجهة في الجولة الثالثة.

وتلتها مباراة بين كل من اللاعب السويسري ديمتري ستنمان واللاعب المصري على أبوالعنين المصنف 13 عالميًا، انتهت بفوز "ديمتري" في المباراة بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (11-13) (11-8) (11-7)(3-11)(14-12)، وتغلب اللاعب المصري كريم عبدالجواد المصنف 5 عالميًا على اللاعب الاسكتلندي روري ستيوارت بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-5) (11-6) (11-7)، ليتأهل كلًا من "عبدالجواد" و"ستنمان" للمواجهة في الجولة الثالثة.

واستكمالًا لمنافسات الرجال في الجولة الأولى من الدور الثاني، تغلب اللاعب المصري طارق مؤمن المصنف 8 عالميًا على اللاعب الماليزي أدين إدراكي بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-1) (11-4) (11-7)، كما فاز اللاعب الفرنسي فيكتور كروين المصنف 11 عالميًا على اللاعب الإنجليزي سيمون هارتبرت بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (7-11) (11-3) (31-11)(12-10)، ليتأهل "كروين" لمواجهة "مؤمن" في الجولة الثالثة.

وخلال مباراة اللاعب البرتغالي روي سواريس واللاعب الارجنيتي ليندرو روميجليو، استطاع "روميجليو" حجز مقعده في الجولة الثالثة بالتغلب على "سواريس" بنتيجة )3-0) بواقع نقاط (11-4) (11-5) (11-8).

واختتمت مباريات الرجال بمباراة بين اللاعب المصري على فرج المصنف الأول عالميًا لاعب نادي وادي دجلة واللاعب الأسكتلندي جريج لوبان، حيث فاز على فرج بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-5) (11-6) (11-6)، ليتأهل اللاعب على فرج للجولة الثالثة لمواجهة اللاعب الأرجنتيني "روميجليو".

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