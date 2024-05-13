خالد الغندور يثير الجدل بمنشور عبر فيسبوك

شارك الإعلامي خالد الغندور، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “طوال السنين اللي فاتت في حكام تم الاعتداء عليهم في الملعب راحوا عملوا محضر في القسم ضد المدرب اللي اعتدي عليهم و القضية أتحكم فيها ضد مدربين بالحبس أو الغرامة والحكام تبع الاتحاد المصري غير بعض الأندية اللي راحت للمحاكم المدنية مش كده يبقي غلط”.

ونجح الزمالك في إحراز هدف في بداية الشوط الثاني أمام نهضة بركان المغربي عن طريق سيف الجزيري ليقلص الفارق.

وكان فريق نهضة بركان المغربي انهى الشوط الاول امام الزمالك متقدما بهدفين دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل إيسوفو دايو الهدف الأول لنهضة بركان في شباك الزمالك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 13 من المباراة التي تجمع الفريقين على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.