فرقة دمنهور تعرض "قارب بلا صياد" ضمن موسم مسرح قصور الثقافة

على مسرح قصر ثقافة دمنهور، قدم العرض المسرحي "قارب بلا صياد" لفرقة دمنهور، ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة.

تدور أحداث النص حول رجل الأعمال ريكاردو الذي يتعرض لخسارة ثروته في البورصة ويتخلى عنه جميع حلفاؤه، وفي لحظات ضعفه يظهر له الشيطان ويعرض عليه أن يعيد له كل ثروته مقابل أن يرتكب جريمة قتل، وليس شرطا أن يرتكبها بيده، ولكن يكفي النية المعنوية للقتل، فيوافق ولكنه أثناء التنفيذ يسمع صرخة زوجة القتيل، فتظل عالقة في ذهنه فيقرر السفر لزيارة هذه الأسرة والتعرف على زوجه القتيل ومحاولة التكفير عن ذنبه.

قارب بلا صيد

"قارب بلا صياد" قصة أليخاندرو كاسونا، وإخراج عمرو جلال، معالجة درامية منير الركايبي، رؤية موسيقية وألحان مصطفى يسري، أشعار بسمة إسماعيل، ديكور تقى جمال.

العرض تمثيل محمد أبو شعرة، نورهان مازن، أحمد القسطاوي، أحمد حسنين، أسماء ياسر، رانيا صبري، فاطمة توفيق، حسام شرف، محمد مبروك، مصطفى كفافي، مصطفى عبد المنعم، سيف الخنيزي، محمود المسيري، أيمن عبد اللاه، أحمد ماميش، نور أبو شعرة، منة الأشقر، مصطفى القطري، طارق مصطفى، أحمد سرور.

قدم العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج جلال عثمان، د. مصطفى تهامي، د. محمد زعيمة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، ويأتي ضمن عروض إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني.

ويقدم الفرع مساء اليوم العرض المسرحي "6 شخصيات تبحث عن مؤلف" للمخرج محمد البياع على مسرح قصر ثقافة أبو المطامير، وتختتم العروض غدا الاثنين مع العرض المسرحي "السد" لقومية البحيرة إخراج محمد عفيفي على مسرح قصر ثقافة دمنهور، وتقام جميع العروض في التاسعة مساء.