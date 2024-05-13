قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة في القليوبية لهذا السبب.. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم عن قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة اليوم الإثنين، مما يترتب عليه قطع المياه عن مناطق (أحياء شرق وغرب)، من الساعة السادسة صباحا، وذلك لأعمال الصيانة.



من جانبه، وجه المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بتوفير كافة المعدات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، فضلا عن توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بالانقطاع وللتواصل مع الخط الساخن على رقم 01200288880.

وأهابت شركة المياه، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.