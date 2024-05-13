عن عمر يناهز 91 عاما| وفاة النجم العالمي مارك ديمون.. تفاصيل

رحل النجم والمنتج العالمى مارك ديمون عن عمر يناهز 91 عاما ليلحق بصديقه المخرج والمنتج روجر كورمان الذى رحل أمس عن عمر يناهز 98 عاما.

وقد كشفت ابنة مارك ديمون، أليكسيس ديمون ريبو، لصحيفة «هوليوود ريبورتر» عن وفاة والدها فى منزلة بلوس أنجلوس.

وولد مارك ديمون آلان هاريس في شيكاغو، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا، ثم انتقل إلى روما حيث بدأ مهنة التمثيل، عندما عاد إلى الولايات المتحدة، أسس منظمة مبيعات المنتجين، لجلب الأفلام الأمريكية المستقلة إلى الموزعين الدوليين، مما ساعد في إطلاق سوق الأفلام الأمريكية وتحالف السينما والتلفزيون المستقل.

حصل مارك ديمون على جائزة جولدن جلوب لأفضل نجم صاعد عن دور البطولة في فيلم «House of Usher» في الستينيات للمخرج روجر كورمان.

وشارك مارك ديمون فى عديد من الاعمال الفنية التى حققت نجاحا كبيرا منها «Spaghetti Westerns» بجانب عدد من الأفلام التي جرى تصويرها في أوروبا منها «Johnny Yuma» و«Black Sabbath» لماريو بافا.

ولم يكتف مارك ديمون بالتمثيل فقط بل خاض أيضا تجربة الانتاج بينما قدم ما يقرب من 50 فيلما كمنتج تنفيذي، منهم الفيلم الألماني «Das Boot» من تأليف وإخراج فولفجانج بيترسن والذي تصدر 6 ترشيحات لجوائز أوسكار.