كارولين عزمي تخطف الأنظار بالأسود الأنيق.. شاهد

تألقت الفنانة كارولين عزمي بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي“إنستجرام”.

وظهرت كارولين عزمي مرتدية فستان بالون الأسود ، مع ميك أب جذاب بالألوان الترابية، واعتمدت على ترك شعرها منسدلا على ظهرها، مما نال إعجاب متابعيها.





ويذكر أن كانت قد تألقت الفنانة كارولين عزمي في مسلسل حق عرب.





مسلسل حق عرب تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، ومن بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر،كارولين عزمى، وليد فواز، دنيا المصري، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود،إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.