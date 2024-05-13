أشعلت حريقا.. أول تعليق من جيش الاحتلال على انفجار مسيرتين من لبنان

أكد جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، أن طائرتين بدون طيار محملتين بالمتفجرات أطلقتا من لبنان ضربتا منطقة بالقرب من مستوطنة بيت هليل الشمالي في وقت سابق من هذا الصباح.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إن الانفجارات أشعلت حريقا تم إخماده بعد فترة وجيزة.ولا توجد إصابات في الهجوم.

ولم تطلق صفارات الإنذار في المستوطنات أثناء الحادث، الذي يقول جيش الدفاع الإسرائيلي إنه قيد التحقيق.

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن طائرتين بدون طيار محملتين بالمتفجرات أطلقتا من لبنان ضربتا منطقة قريبة من مستوطنة بيت هليل شمالي إسرائيل.

وأطلق حزب الله عشرات الطائرات بدون طيار المتفجرة على شمال إسرائيل في الأشهر الأخيرة، على الرغم من أنه لم يعلن على الفور مسؤوليته عن الهجوم الأخير.