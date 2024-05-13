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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

الكيلو بـ150 جنيها| مفاجأة في أسعار الأضاحي 2024.. وانخفاض 20% بهذه الأنواع

أضحيات العيد
أضحيات العيد

يشهد اهتمام الجمهور بأسعار الأضاحي رواجًا مع اقتراب عيد الأضحى، والذي يعتبر من أهم الأعياد في العالم الإسلامي. 

الحجز الأسبوع المقبل.. أسعار الأضاحي 2024 من منافذ الزراعة | الخدمات | الموجز
أسعار الأضاحي

أسعار الأضاحي 

حسب تصريحات نقيب الفلاحين، حسين أبوصدام، يُلاحظ انخفاض في أسعار الأضاحي هذا العام بنسبة تقدر بحوالي 20% مقارنة بالعام الماضي. كما تتوقع التقديرات حدوث انخفاضات طفيفة في الفترة المقبلة.

وأوضح أبوصدام أن هذا الانخفاض في الأسعار يعود لعدة أسباب، منها:

  1. انشغال المزارعين بحصاد القمح في هذه الفترة
  2. انخفاض القوة الشرائية في الأسواق المحلية خلال الفترة السابقة
  3. كما يعود الأمر أيضًا إلى انتهاء موسم العلف الأخضر.

وأشار إلى أن أي ارتفاع في أسعار اللحوم، في حال حدوثه، سيكون طفيفًا ولن يتجاوز الـ5 جنيهات للكيلو.

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أما بالنسبة للأسعار الحالية، فقد سجلت اللحوم أسعارًا متفاوتة، حيث بلغ سعر كيلو العجل البقري 180 جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللحم الجاموسي 150 جنيهًا، أما سعر كيلو اللحم الضأن فبلغ 200 جنيه، وسجلت لحوم الماعز 220 جنيهًا للكيلو.

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أسعار الأضاحي

أسعار الأضاحي بمنافذ وزارة الزراعة

وجاءت أسعار الأضاحي بمنافذ وزارة الزراعة 2024 كالتالي:

  • يتراوح سعر كيلو العجول البقري بين 15 و20 ألف جنيه.
  • تتراوح أسعار العجول الشبه بقر قبل العشر بين 35 إلى 40 ألف جنيه.
  • يبلغ سعر كيلو اللحم من عجول الجاموس الحي نحو 130 جنيها.
  • بلغ سعر كيلو اللحم من عجول البقر الحي ما بين 150 جنيها.
  • يتراوح سعر بيع الخروف القطاعي بين 6000 و10،000 جنيه للرأس.
  • يتراوح سعر بيع الخروف بالجملة بين 5900 و9000 جنيه للرأس.
  • سجلت أسعار اللحوم البلدي بين 320 و380 جنيهًا.
  • أسعار اللحوم الكندوز اليوم 390 جنيهًا للكيلو.
  • أسعار كيلو كباب الحلة اليوم تسجل 350 جنيها للكيلو.
  • أسعار اللحوم الجملي تتراوح بين 300 - 350 جنيهًا للكيلو.

وتطرح وزارة الزراعة سنويا الأضاحي الحية وتقوم ببيعها للمواطنين الذين قاموا بحجز الأضاحي مسبقًا، ومن المقرر أن يفتح باب الحجز رسميًا خلال الأيام المقبلة. وفيما يلي قائمة بمنافذ وزارة الزراعة التي يمكن من خلالها حجز الأضاحي:

منافذ وزارة الزراعة لحجز أضاحي العيد 2024 في القاهرة والجيزة

  • منفذ الدقي: شارع 1 نادي الصيد.
  • منفذ شباب الخريجين بالدقي: شارع 1 نادي الصيد.
  • منفذ الهرم: العنوان شارع الهرم، محطة المطبعة.
  • وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، من كفر غطاطي.
  • شبرا: منفذ جهاز التعبئة والإحصاء
  • منفذ ميدان لاظوغلي، ومنفذ وزارة العدل بالقاهرة.
  • منفذ سوق العبور.
  • الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر «سوق الجملة بأكتوبر».
  • منفذ المعادي «كورنيش النيل أمام مستشفى السلام».
  • منفذ القاهرة «مايو 15».
  • القناطر منفذ محافظة القليوبية.
  • منفذ ابني بيتك المنطقة الثانية.
  • منفذ ابني بيتك المنطقة الرابع عشر.
  • منفذ سوق ابن بيتك، بأكتوبر.
  • سوق الغلال منطقة أثر النبي بالجيزة.
  • أوسيم شارع أبوقرن مركز أوسيم.

ثانيا: منافذ وزارة الزراعة لحجز وبيع الأضاحي في المحافظات

  • منافذ جزيرة الشعير بمحافظة القليوبية
  • مزارع وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.
  • منافذ وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية.
  • منافذ مزرعة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.
  • مزرعة مشتل كفر الجمام بالشرقية.
  • مشتل قها بمحافظة القليوبية.
  • منافذ مزرعة البوصيلي بمحافظة البحيرة.
  • منافذ مزرعة طامية بالفيوم.
  • منافذ مزرعة المطاعنة بمحافظة قنا.
  • منافذ محطات البحوث بمحافظة الإسماعيلية.
  • منفذ العامرية، المتراث، الجمرك، بمحافظة الإسكندرية.
  • منفذ سخا مزرعة سخا بمحافظة كفر الشيخ.
  • منفذ أبورديس أبوزنيمة سانت كاترين.
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