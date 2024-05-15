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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

غاب عنهم 40 عاما.. عائلة سعودية تستعيد ابنها من أمريكا

صدى البلد

عثرت عائلة سعودية على أحد أفرادها بعد غياب استمر 40 عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهى بطريقةمؤثرة تخللها احتفال كبير بعودة الابن الغائب.


 

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لحفل نظمته الأسرة ترحيبا بابنها المفقود عيد سعود الصماني، مشاهد مؤثرة للقاء الأول.


 

أنجب سعود الصماني ولدين من زوجته الأمريكية قبل أن تنفصل عنه، وتصطحب ولديها إلى بلادها، لينقطع التواصل بعد فترة قصيرة بين الأب وطليقته، ومن ثم يتوفى، ويطول الغياب كل تلك السنين.


 

وقرر عم الأولاد البحث عن أبناء أخيه عبر السفارة السعودية في واشنطن، لتنجح جهوده بالوصول إلى ابن أخيه عيد فقط، بعد وفاة الابن الثاني ووالدته، ومن ثم يتم تنظيم عودته لبلاده، ولقاء أسرته التي كان كثير من أفرادها يتحدثون الإنجليزية، بينما لا يتقن هو العربية.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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