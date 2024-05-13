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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفلة وإصابة شخصين فى تصادم سيارة على مزلقان بالقليوبية

مصرع طفلة
مصرع طفلة

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب شخصين آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك أمام مزلقان قطار مدينة القناطر الخيرية، وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب التخصصي للعلاج، واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

 تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة بالحادثة التى وقعت أمام مزلقان منطقة شركس، دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.


وتبين مصرع "مريم ع س" 12 عامًا، مقيمة أبو الغيط بدائرة مركز القناطر الخيرية، وإصابة "محمد أ ف" 26 عامًا مقيم قرية أبو الغيط، "فاطمة ع س" 23 عامًا، مقيمة قرية أبو الغيط.


وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى لإتخاذ اللازم، بينما رفع رجال المرور تلفيات الحادث على جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور، ورفع آثار الحادث من الطريق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

حادث القناطر الخيرية أمن القليوبية تصادم سيارة ميكروباص حادث تصادم سيارة ميكروباص

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