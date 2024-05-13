محمد رمضان يكشف خطته للوصول إلى العالمية .. فيديو

كشف الفنان محمد رمضان عن خطته للوصول إلى العالمية مؤكدا أن فكرة الوصول إلى العالمية أمر صعب ويحتاج إلى مجهود كبير.

وقال محمد رمضان خلال لقاء مع one tv Lebanon: "مقدرش أقول عالمي لأن أنا لسه في مرحلة مهمة جدا إحنا في 2024 أنا لسه في مرحلة قارتي إفريقيا لسه بكبر فيها، الحمد لله شاركت السنة دي في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية أهم بطولة في القارة واشتغلت مع أهم نجم في الكونغو في أغنية "يا حبيبي" وبعمل ديو مع أهم نجمة في جنوب إفريقيا".

وأضاف محمد رمضان : أنا فترة إفريقيا مديها وقت سنة ونص كمان من 2024، بعدها نبدأ نبص للعالم، لأن كلمة نجم عالمي مش حاجة سهلة كلمة صعبة جدا وليها مراحل مش بتحصل في يوم وليلة لازم الأول تبقى نجم في بلدك ثم تبقى نجم في كل البلاد اللي بتتكلم لغة بلدك ثم في قارتك ثم تبقى نجم في العالم، لكن مينفعش تبقى نجم في العالم ولسه الشارع اللي وراك ونيجيريا ميعرفوش إنت مين".