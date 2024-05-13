‎ذراع بوتين الجديد .. "رجل الاقتصاد" وزيرا للدفاع الروسي

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول عدد من المرشحين لمناصب وزراء رؤساء الإدارات الاتحادية، و تعيين أندريه ريموفيتش بيلوسوف وزيرا للدفاع، مكان الوزير الحالي سيرغي شويغو.

تخرج بيلسوف من جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية عام 1981، سيرة ذاتية حافلة، حيث شغل منصب مديردائرة الاقتصاد والمالية في مكتب رئيس الوزراء الروسي في الفترة من 2008 حتى 2012.

وعمل وزيرا للتنمية الاقتصادية في روسيا في الفترة من 2012 حتى 2013، ومساعدا لرئيس الاتحاد الروسي من 2013 حتى تاريخه.



وهو عضو في أقسام الإدارة في العديد من المنظمات الربحية، المدرجة في قسم "الكشف عن المعلومات". وعضومجلس إدارة شركة Rosneft منذ عام 2015.

بعد تخرجه من المدرسة الثانية للفيزياء والرياضيات، التحق بكلية الاقتصاد بجامعة موسكو الحكومية التي تحملاسم إم في لومونوسوف، وتخرج بمرتبة الشرف في عام 1981.



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