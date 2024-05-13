لوك مختلف.. ياسمين عز تخطف الأنظار بجمالها

شاركت الإعلامية ياسمين عز، متابعيها فيديو جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وأطلت ياسمين عز ، مرتديه فستان أنيق ومميز باللون الاسود مع قميص باللون الابيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين عز، في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

كما اختارت ياسمين عز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم فيديو ياسمين عز

https://www.instagram.com/reel/C63ZRtQNENE/?igsh=dmduaTZyOWpseWYw