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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ليفربول يستعد للتخلي عن محمد صلاح.. واختيار هذا اللاعب بديلا له

ليفربول يستعد للتخلي
ليفربول يستعد للتخلي عن محمد صلاح باختيار هذا اللاعب بديلًا

بعد مشوار من التتويج خطاه اللاعب المصري محمد صلاح لصالح نادي ليفربول الإنجليزي مشاركًا في أكثر من 333 مباراة بقميص ليفربول سجل خلالها ما يزيد عن 205 أهداف و89 تمريرة حاسمة، أثارت العديد من التساؤلات خلال الفترة الماضية حول مدى بقاء (صلاح) في ليفربول خاصة بعد المشادة الكلامية التي نقلتها الكاميرات بينه وبين مدرب الفريق الفني يورجن كلوب أثناء مباراة الفريق مع نظيره نادي وست هام.

بديل برازيلي

فانتشرت العديد من الأقاويل حول احتمالية رحيل النجم المصري محمد صلاح عن نادي ليفربول للذهاب إلى نادي اتحاد جدة السعودي، كما تداول على الصعيد الآخر أخبارًا حول بقاء الفارس الأحمر داخل ليفربول حتى انتهاء عقده في الموسم المقبل 2025. 

ولم يتحدث صلاح عن هذا الأمر نهائيًا للوسط الإعلامي أو الصحفي سواء في مصر أو خارجها ليحسم هذا الجدل ببقائه في ليفربول أو الذهاب لشباك نادي آخر.

واليوم الثلاثاء، كشفت صحيفة بريطانية أن ليفربول حدد خليفة محمد صلاح في الملعب. وقالت "ديلي اكسبريس" البريطانية أنه وقع الاختيار على مهاجم نادي برشلونة الحالي (رافينيا دياز) ليكون بديلًا للنجم المصري محمد صلاح بعد انتهاء عقده مع الريدز الموسم المقبل 2025.

صراع الأندية

وقالت الصحيفة أن الريدز ستخوض صراعًا مع العديد من أندية الدوري الإنجليزي لضم اللاعب البرازيلي، وما يعزز هذا الصراع هو رغبة اللاعب في العودة للدوري الإنجليزي.

كما كشفت الصحيفة أن فرق تشيلسي وأرسنال وتوتنهام يتنافسون على ضم اللاعب في ظل سعي نادي برشلونة إلى بيعه للاستفادة المادية من ذلك.

ويبلغ رافينيا دياز من العمر 27 عامًا ويلعب مع نادي برشلونة الإسباني ومنتخب البرازيل واسمه الحقيقي رافاييل دياز بيلولي.

أما عن محمد صلاح، فقد احتل المركز الخامس ضمن جدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفًا. فيما جاء في المركز الأول إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، برصيد 25 هدف، وفي المركز الثاني كول بالمر، لاعب نادي تشيلسي، برصيد 21 هدف، والمركز الثالث ألكسندر إيزاك، لاعب نادي نيوكاسل يونايت.

أما المركز الرابع فكان لصالح دومينيك سولانكي لاعب نادي بورنموث؛ وأولي واتكينز لاعب نادي أستون فيلا.

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