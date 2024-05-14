فئة 6 آلاف جنيه.. أفضل موبايل أوبو بكاميرا وبطارية جبارة لمحدودي الدخل

يتميز هاتف Oppo A58 من شركة أوبو الصينية بأنه ذات سعر مناسب جدًا للشباب ومحدودي الدخل، مع عدد من القدرات الكبيرة أبرزها كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير.

مواصفات هاتف أوبو Oppo A58

جاء الهاتف بشاشة من نوع LCD ، قياس 6.72 بوصة، وجودة +FHD، ودقة 2،400 × 1،080 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم الهاتف كاميرا مزدوجة، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر للبصمة بدقة 2 ميجابكسل، وتدعم الكاميرا الأساسية تسجيل فيديو بجودة 1080 بيكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وللصور الشخصية ومكالمات الفيديو، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج من نوع Helio G85، ويأتي مقترنا بسعة 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وتخزين 128 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد.

ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 33 وات مع شاحن SuperVOOC يستطيع الشحن بـ 50٪ في حوالي 30 دقيقة.

سعر هاتف أوبو Oppo A58

يتوفر الهاتف في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 6 آلاف و660 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .