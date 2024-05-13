الأفوكادو في خطر بسبب التغير المناخي

ازدهرت فاكهة الأفوكادو عالميا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأصبحت مرتبطة بجيل الألفية وقوائم وجبات الإفطار والغداء الباهظة الثمن. ولكن مع تزايد شعبيتها، تتقلص الإنتاجية في البلدان النامية الرئيسية بسبب الظروف الأكثر تقلبا والتغير المناخي.

وكشف تقرير جديد لمنظمة "كريستين إيد" عن أن تغير المناخ له "تأثير رهيب" على الفاكهة الشعبية.

الأفوكادو في خطر

يستهلك هذا الطعام الفائق، الذي يحتوي على نسبة عالية من الألياف والدهون الصحية، كميات هائلة من الماء أثناء نموه، مما يجعله عرضة للخطر بشكل خاص في عالم أكثر حرارة وجفافا.

وتقلصت إنتاجية الأفوكادو في البلدان النامية الرئيسية، بما في ذلك بوروندي وتشيلي وبيرو وإسبانيا وجنوب إفريقيا والمكسيك، بسبب التغيرات المناخية، وهناك الآن دعوات لمنح المزيد من الدعم لمزارعي الأفوكادو الضعفاء.

وقال جوليس بيجيريمانا، مزارع الأفوكادو ورئيس منظمة فخر المزارعين في بوروندي، إن تغير المناخ في الدولة الإفريقية "يمثل مشكلة كبيرة، خاصة بالنسبة لمزارعي الأفوكادو".

وأضاف: "إننا نشهد درجات حرارة مرتفعة وأمطارا غزيرة وتآكلا، مما يؤثر بشكل رهيب على إنتاجية المزارعين ودخلهم، إن سقي محاصيلنا يكلفنا الآن الكثير من المال".

وقالت الدكتورة كلوي ساتكليف، من الجمعية البستانية الملكية، إن المملكة المتحدة تحصل حاليا على معظم الأفوكادو من بيرو وتشيلي حيث تعاني من ندرة المياه.

تأثر محصول الأفوكادو بسبب ندرة المياه

وقالت إن التوسع في إنتاج الأفوكادو قد أضعف إمكانية الحصول على المياه لبعض المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.

وأضافت: "من المحتمل جدا أن تؤدي تأثيرات تغير المناخ على توافر المياه إلى زيادة تفاقم مشكلات ندرة المياه في هذه المناطق".

تحتاج حبة أفوكادو واحدة فقط إلى 320 لترا من الماء في المتوسط، وفقا لخبير الأغذية المستدامة هونور إلدريدج.

يستشهد تقرير كريستيان إيد بدراسة أجريت عام 2022 وتتوقع أن تنخفض مناطق النمو الأولية بنسبة 21٪ بحلول عام 2050 حتى لو اقتصر الاحتباس الحراري على درجتين مئويتين.

وقالت كريستيان إيد إن أكبر منتج في العالم، المكسيك، قد تشهد انخفاض مساحة زراعتها المحتملة بنسبة 31% بحلول عام 2050 في ظل ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين.