عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

الأفوكادو في خطر بسبب التغير المناخي

صدى البلد

ازدهرت فاكهة الأفوكادو عالميا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأصبحت مرتبطة بجيل الألفية وقوائم وجبات الإفطار والغداء الباهظة الثمن. ولكن مع تزايد شعبيتها، تتقلص الإنتاجية في البلدان النامية الرئيسية بسبب الظروف الأكثر تقلبا والتغير المناخي.

 

وكشف تقرير جديد لمنظمة "كريستين إيد" عن أن تغير المناخ له "تأثير رهيب" على الفاكهة الشعبية.

الأفوكادو في خطر

يستهلك هذا الطعام الفائق، الذي يحتوي على نسبة عالية من الألياف والدهون الصحية، كميات هائلة من الماء أثناء نموه، مما يجعله عرضة للخطر بشكل خاص في عالم أكثر حرارة وجفافا.

 

وتقلصت إنتاجية الأفوكادو في البلدان النامية الرئيسية، بما في ذلك بوروندي وتشيلي وبيرو وإسبانيا وجنوب إفريقيا والمكسيك، بسبب التغيرات المناخية، وهناك الآن دعوات لمنح المزيد من الدعم لمزارعي الأفوكادو الضعفاء.

 

وقال جوليس بيجيريمانا، مزارع الأفوكادو ورئيس منظمة فخر المزارعين في بوروندي، إن تغير المناخ في الدولة الإفريقية "يمثل مشكلة كبيرة، خاصة بالنسبة لمزارعي الأفوكادو".

 

وأضاف: "إننا نشهد درجات حرارة مرتفعة وأمطارا غزيرة وتآكلا، مما يؤثر بشكل رهيب على إنتاجية المزارعين ودخلهم، إن سقي محاصيلنا يكلفنا الآن الكثير من المال". 

 

وقالت الدكتورة كلوي ساتكليف، من الجمعية البستانية الملكية، إن المملكة المتحدة تحصل حاليا على معظم الأفوكادو من بيرو وتشيلي حيث تعاني من ندرة المياه.

يعزز صحة البشرة.. 10 فوائد لتناول الأفوكادو

رئيس المنتدى الزراعي العربي: التغير المناخي أصبح ظاهرة عالمية مرعبة

تأثر محصول الأفوكادو بسبب ندرة المياه 

وقالت إن التوسع في إنتاج الأفوكادو قد أضعف إمكانية الحصول على المياه لبعض المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.

 

وأضافت: "من المحتمل جدا أن تؤدي تأثيرات تغير المناخ على توافر المياه إلى زيادة تفاقم مشكلات ندرة المياه في هذه المناطق".

 

تحتاج حبة أفوكادو واحدة فقط إلى 320 لترا من الماء في المتوسط، وفقا لخبير الأغذية المستدامة هونور إلدريدج.

 

يستشهد تقرير كريستيان إيد بدراسة أجريت عام 2022 وتتوقع أن تنخفض مناطق النمو الأولية بنسبة 21٪ بحلول عام 2050 حتى لو اقتصر الاحتباس الحراري على درجتين مئويتين.

 

وقالت كريستيان إيد إن أكبر منتج في العالم، المكسيك، قد تشهد انخفاض مساحة زراعتها المحتملة بنسبة 31% بحلول عام 2050 في ظل ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين.

الافوكادو البلدان النامية التغير المناخي كريستين إيد الأفوكادو في خطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 6 آلاف جنيه| أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم.. وهذا سعر التكييف

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

رد حازم من حسام حسن على أزمة لاعبي الأهلي مع المنتخب

"قبائل سيناء": الدولة نجحت في القضاء على الإرهاب.. ونرفض التهجير القسري للفلسطينيين

قرار رسمي.. رفع اسم نسرين طافش من قوائم المنع من السفر

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

حسام البدري يكشف سبب اعتذاره لإدارة مودرن فيوتشر عن قيادة الفريق

موضوعات متعلقة

"التغير المناخي والتنمية في أفريقيا"..إصدار جديد للباحثة إيمان الشعراوي بمعرض أبو ظبي للكتاب

يعزز صحة البشرة.. 10 فوائد لتناول الأفوكادو

ترشيحاتنا

أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يعلن إنشاء مصنع سيراميك كليوباترا الجديد

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

تحذير أممي من تفشٍّ أكبر لوباء الكوليرا في دولة عربية

مصادر سيادية تنفى مزاعم إجراء محادثات هاتفية حول أزمة معبر رفح بين عباس كامل ورئيس الشاباك

مصادر سيادية: محددات الموقف المصري حول معبر رفح واضحة ومعلنة للجميع

الأمم المتحدة تعلن مصرع أحد موظفيها الأجانب وإصابة آخر في رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب بالكويت| تفاصيل

اكتشف أقوى طرق علاج الصلع الوراثي

شاهيناز تخطف الأنظار بإطلالة لافتة.. شاهد

مطلعوش دكاترة.. حكاية عيادة تجميل شهيرة أغلقتها وزارة الصحة في مدينة نصر

فيديو

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

قبل عيد الأضحى .. موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-