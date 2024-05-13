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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصادر سيادية تنفى مزاعم إجراء محادثات هاتفية حول أزمة معبر رفح بين عباس كامل ورئيس الشاباك

معبر رفح
معبر رفح

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل الآن، نقلا عن مصادر سيادية مصرية، نفيها لـ تقارير إعلامية زعمت إجراء محادثات هاتفية حول أزمة معبر رفح بين رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل ورئيس الشاباك رونان بار.

وأوضحت القاهرة الإخبارية في العاجل، نقلا عن المصادر السيادية المصرية، قولها، إن محددات الموقف المصري واضحة ومعلنة للجميع ومثل هذه التقارير ليس لها أي أساس من الصحة.

مصادر سيادية: محددات الموقف المصري حول معبر رفح واضحة ومعلنة للجميع

مصدر سيادي فلسطيني يرد على دعوة إسرائيل لاستلام السلطة معبر رفح

رفض مصري للتصعيد في رفح 

وفي وقت سابق، أكد مصدر رفيع المستوى، أن مصر أبلغت وسطاء المفاوضات رفضها القاطع للتصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية وحملت إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

 

 

القاهرة الإخبارية معبر رفح رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل الشاباك

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