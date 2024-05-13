مصادر سيادية تنفى مزاعم إجراء محادثات هاتفية حول أزمة معبر رفح بين عباس كامل ورئيس الشاباك

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل الآن، نقلا عن مصادر سيادية مصرية، نفيها لـ تقارير إعلامية زعمت إجراء محادثات هاتفية حول أزمة معبر رفح بين رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل ورئيس الشاباك رونان بار.

وأوضحت القاهرة الإخبارية في العاجل، نقلا عن المصادر السيادية المصرية، قولها، إن محددات الموقف المصري واضحة ومعلنة للجميع ومثل هذه التقارير ليس لها أي أساس من الصحة.

رفض مصري للتصعيد في رفح

وفي وقت سابق، أكد مصدر رفيع المستوى، أن مصر أبلغت وسطاء المفاوضات رفضها القاطع للتصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية وحملت إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.