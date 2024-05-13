جولة مسائية مفاجئة.. محافظ كفر الشيخ يتفقد الشوارع ويضبط سيارات مخالفة|صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في جولة ليلية مفاجئة، مساء أمس الاثنين، عددًا من شوارع حيي شرق وغرب مدينة كفر الشيخ، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، والتأكد من سريان حركة المرور بشكل انسيابي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

رافق المحافظ في جولته الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشملت الجولة شارع عبدالهادي راضي، وشارع طلعت حرب، وشارع الجيش، وشارع أباظة، وشارع المركز الطبي، وميدان سيدى قطب، وشارع الجمهورية، وميدان الـ 47، وشارع هيئة قضايا الدولة، وشارع المحاربين، ومنطقة المزلقان الأوسط، وشارع ناجى شتلة، وشارع سعد زغلول، ومساكن الأوقاف.



خلال الجولة، أمر المحافظ بإيقاف عدد من السيارات المخالفة لقواعد المرور، خاصة تلك التي تقف في أماكن غير مسموح بها، مثل المحاور ودوران الشوارع، وذلك لمدة أسبوع. كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وكلف المحافظ بمرور ونش سيارات بشكل يومي لرفع السيارات المخالفة من الشارع العام، وذلك لتسهيل حركة المرور للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، موجهاً -أيضاً- بسرعة استكمال أعمال الرصف ورفع اللوحات الإعلانية المخالفة غير المرخصة.

وحرصًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كلف المحافظ برفع كفاءة الشوارع بمنطقة إسكان الأوقاف بغرب مدينة كفر الشيخ. كما شدد على ضرورة رفع مستوى منظومة النظافة العامة، وتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة خارج صناديق القمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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