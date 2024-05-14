اعرفها واحم نفسك .. قلة الرغبة في الطعام مشكلة لها أسباب

قلة الرغبة في الطعام قد تكون مشكلة مؤقتة أو مستمرة، وقد يكون لها عدة أسباب، إليك بعض الأسباب الشائعة لقلة الرغبة في الطعام وبعض النصائح للحفاظ على صحتك، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

الأسباب الشائعة لقلة الرغبة في الطعام

الأسباب الشائعة لقلة الرغبة في الطعام

الإجهاد والقلق: يمكن أن يؤثر الإجهاد والقلق على الشهية ويؤدي إلى فقدان الرغبة في الطعام. حاول التعامل مع مصادر الإجهاد والقلق من خلال تقنيات الاسترخاء مثل الممارسة الرياضية والتأمل والتنفس العميق.



العوامل النفسية: بعض الحالات النفسية مثل الاكتئاب واضطرابات الأكل مثل اضطراب فقدان الشهية يمكن أن تسبب قلة الرغبة في الطعام. إذا كنت تشعر بأنك تعاني من مشاكل نفسية، فمن الضروري طلب المساعدة من محترفي الصحة النفسية.



الأمراض والأدوية: بعض الأمراض المزمنة مثل الالتهابات والأمراض الجهازية والأدوية المستخدمة في علاجها يمكن أن تؤثر على الشهية. في حالة وجود أعراض مرضية مصاحبة لقلة الشهية، يجب استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد العلاج المناسب.



ضعف الشم والتذوق: بعض المشاكل الصحية مثل نقص الشم والتذوق يمكن أن تؤثر على الرغبة في تناول الطعام. في حالة الشك في وجود مشاكل في الشم والتذوق، يجب استشارة الطبيب للتشخيص والعلاج.



النظام الغذائي: قد يؤدي اتباع نظام غذائي غير متوازن أو فقدان الشهية لفترة طويلة إلى قلة الرغبة في الطعام. من الضروري تناول وجبات متوازنة تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية والاهتمام بتناول السوائل بشكل كافٍ.



إذا كنت تعاني من قلة الرغبة في الطعام لفترة طويلة وتشعر بتأثيرها على صحتك ووزنك، من الضروري استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتوجيهك إلى التشخيص والعلاج المناسب.