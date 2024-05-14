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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

إشارات صامتة يرسلها جسدك لتعزز ثقتك بنفسك| تفاصيل

الثقة بالنفس ولغة
الثقة بالنفس ولغة الجسد

الجسد يرسل بعض الإشارات الصامتة التى يمكن أن تعبر عنك، فهل أنت شخص تتمتع بالثقة بالنفس، وماذا تعرف عن لغة الجسد؛ حيث إن هناك بعض الحركات الجسدية التي يمكن أن تعبر عن الثقة والقوة، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

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الحركات الجسدية التي يمكن أن تعبر عن الثقة والقوة

الوقوف المستقيم: الوقوف بشكل مستقيم يعكس الثقة والقوة. قم برفع رأسك وامتداد العمود الفقري، وضع وزنك على كلا القدمين بالتساوي. هذا الوضع يعطي انطباعًا قويًا وثابتًا.


التحكم بالمساحة الشخصية: عند التواصل مع الآخرين، حافظ على مسافة شخصية مناسبة وتأكد من أنك لا تتمدد في مساحة الآخرين. إذا كنت تشعر بالثقة في المساحة الشخصية الخاصة بك، فإن ذلك يمكن أن يعكس ثقتك وراحتك بنفسك.


النظر المباشر: قم بالنظر مباشرة إلى عيون الشخص الذي تتحدث معه. النظر المباشر يعكس الثقة والاهتمام بالآخرين. حاول تجنب النظر إلى الأرض أو النظر جانبًا بشكل مفرط أثناء التحدث.


امتلاك مساحة الأرض: عندما تقف أو تجلس، قم بامتلاك المساحة من حولك بدون أن تكون متقوقعًا. قم بتباعد الساقين قليلاً واجعل يديك ترتاح على جوانب جسمك أو على الطاولة إذا كنت جالسًا. هذا يعكس الثقة والاستقلالية.


حركات اليد القوية: استخدم حركات اليد القوية والثابتة عندما تتحدث أو توضح نقاطًا. قم بإيماءات واضحة ومحددة باليدين لتعزيز الثقة والتأكيد على ما تقوله.


المشي بثقة: عند المشي، حافظ على وضع رأس مرفوع والأكتاف مستقيمة. قم بالمشي بخطوات واثقة ومنتظمة. المشي بثقة يعكس القوة والتفاؤل.


تذكر أن الثقة والقوة تنبع من الداخل، ولكن استخدام الحركات الجسدية المناسبة يمكن أن يساعد في تعزيز هذه الصفات وإظهارها للآخرين. 

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