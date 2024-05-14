قلق في أوكرانيا بعد تعيين وزير دفاع جديد في روسيا

اعتبر أليكسي كوتشيرينكو عضو البرلمان الأوكراني أن تعيين أندريه بيلاوسوف وزيرا للدفاع الروسي "حدث مأساوي" بالنسبة لأوكرانيا.

وجاء هذا التعليق بعد منشور للخبير الاقتصادي الأوكراني أليكسي كوش الذي وصف تعيين بيلاوسوف "بالأخبار السيئة" لكييف، وأن كل شيء يتجه نحو زيادة إنتاج المجمع الصناعي العسكري الروسي.

وكتب كوتشيرينكو: "أليكسي كوش، شكرا لك على تحليلك المتعمق يبدو هذا التعيين مأساويا حقا".

واقترح الرئيس فلاديمير بوتين أمس الأحد على مجلس الفدرالية الروسي تعيين أندريه بيلاوسوف وزيرا للدفاع خلفا لسيرغي شويغو الذي عيّنه سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن شويغو سيشغل كذلك منصب نائب الرئيس الروسي في اللجنة الصناعية العسكرية المعنية بتأمين احتياجات الجيش، وتصدير الأسلحة والمعدات الحربية الروسية.